George Russell domineert virtuele Grand Prix van Monaco

Williams-coureur George Russell heeft met speels gemak de virtuele Grand Prix van Monaco gewonnen. Hij blijft Esteban Gutiérrez ruim een halve minuut voor. De gebroeders Leclerc eindigen in hun thuisrace als derde en vijfde, met Alexander Albon tussen zich in.

Pietro Fittipaldi verovert de polepostion in een natte kwalificatie, maar spartelt op het droge in de race. Ook David Schumacher kan zijn goede startpositie niet vasthouden en wordt links en rechts voorbij gereden, onder meer door Charles Leclerc.

Gedurende de race zijn er veel tikjes en schuivers. Gelukkig voor de coureurs staat de virtuele schade uit, maar de baanlimieten niet, waardoor er talloze tijdstraffen worden uitgedeeld voor afsnijden.

Zo lijkt de strijd tussen Lando Norris, Arthur Leclerc en Alex Albon meer op botsautootjes op de kermis dan het stijlvolle stratengevecht waar Monaco om bekend staat. Wanneer Norris de jongere Leclerc een beuk geeft in Sainte Devote profiteert Charles Leclerc, die opschuift naar de tweede plaats maar nog veel tijdstraffen boven zijn hoofd heeft hangen. Later gaat Gutierrez hem voorbij, niet zonder slag of stoot.

Real Madrid-doelman Thibault Courtois draait aardig mee in het veld, andere gastrijders als Despacito-zanger Luis Fonsi en surfer Kai Lenny bungelen achteraan. Net als voormalig F1-coureur Antonio Liuzzi, die zelfs voetballer Pierre-Emerick Aubameyang lange tijd voor zich moet dulden en uiteindelijk wordt gediskwalificeerd vanwege een waslijst aan overtredingen.

Met acht Formule 1-coureurs aan de start is het de best bezette virtuele race tot nog toe, maar debutanten Valtteri Bottas en Esteban Ocon kunnen weinig potten breken. Bottas eindigt slechts als elfde. Bij Ocon, die vanuit de Renault-fabriek meedoet, valt de verbinding al vroeg in de race uit.