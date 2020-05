Simschandaal breekt Abt zuur op: Audi schorst Formule E-coureur

Audi schorst de Duitse Formule E-coureur Daniel Abt. De schorsing komt er na het simraceschandaal waarbij Abt een ervaren simracer namens hem liet deelnemen aan de officiële virtuele E-Prix van Berlijn. “Integriteit, transparantie en naleving van de regels zijn topprioriteiten voor Audi”, meldt het team.

Afgelopen zaterdag stond de virtuele E-Prix van Berlijn op het programma. Daarin deed Daniel Abt het opvallend goed, nadat hij tijdens eerdere optredens in het virtuele kampioenschap weinig indruk maakte. De prestatie van de Duitser wekte argwaan, onder meer Stoffel Vandoorne uitte direct het vermoeden dat Abt niet zelf had gereden en ook Jean-Eric Vergne vroeg zich openlijk af of de Duitse Audi-coureur wel zelf had deelgenomen aan de race.



Nader onderzoek wees uit dat Abt inderdaad niet zelf in de sim zat, maar dat hij simcoureur Lorenz Hoerzing had ingeschakeld om hem te vertegenwoordigen. Abt werd geschrapt uit de uitslag en moest 10.000 euro doneren aan het goede doel, maar het ‘simschandaal’ komt de Duitser nu dus ook op een schorsing te staan.

“Integriteit, transparantie en naleving van de regels zijn topprioriteiten voor Audi. Dit geldt zonder uitzondering voor alle activiteiten waarbij het merk betrokken is”, valt te lezen bij het Duitse Bild. “Om deze reden heeft Audi Sport besloten Daniel Abt met onmiddellijke ingang te schorsen.”

