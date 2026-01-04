Voormalig profvoetballer Danny Hoekman bracht onlangs het boek 11 unieke linkspoten van Oranje uit. Als trainer werkte hij onder meer in Qatar en Abu Dhabi, de laatste twee F1-haltes van afgelopen F1-seizoen. “De adoratie, het fangedrag is er in die landen niet echt.”

Hoe is het leven in Qatar en Abu Dhabi?

“Het eerste woord dat mij te binnen schiet is saai. Ik vond het een bijzondere mooie en leuke ervaring in andere (voetbal)cultuur te werken. Maar het leven zelf vond ik erg saai. Door de temperaturen en intensiteit van je werkuren, hooguit tweeënhalf, heb je verder niks te doen. Daarna is het rondhangen bij de resorts of in de enorme shopping malls. Maar die had ik na een maand allemaal van binnen en buiten gezien. Dan ben je echt de uren aan het aftellen. Dat vond ik het zwaarste, eerlijk gezegd. Je hebt er ook geen seizoenen, elke dag is hetzelfde qua weer en temperatuur. Dan duren dagen heel lang.”

Voor een westerse ‘gastarbeider’ zoals jij destijds is het leven er toch aangenaam?

“Als voetbaltrainer zit je aan de goede kant van de medaille. Je woont over het algemeen prima, je hebt alle faciliteiten en je profiteert van de gastarbeiders uit Pakistan, India en Nepal, de bedienden die daar voor een habbekrats werken en onder erbarmelijke omstandigheden wonen. Daar moet je in het begin heel erg aan wennen. Het is heel raar als mensen zich heel slaafs opstellen. Dat vond ik lastig, gênant zelfs. Totdat mij verteld werd dat ik er wel gebruik van moest maken. Anders hadden die mensen geen werk meer.”

Ben je verrast dat er tegenwoordig zoveel woestijnraces zijn met de toevoegingen van Qatar en Saoedi-Arabië?

“Nee. Want de insteek van die landen is zichzelf via sport op de kaart te zetten. Daardoor is de toeristenstroom toegenomen, de vastgoedmarkt enorm gegroeid, de economie veranderd en wordt er in het Westen anders tegen dit soort landen aangekeken dan toen ik er in 2001 naartoe ging. Het wereldbeeld is wat dat betreft, misschien wel nog wat minder voor Saoedi-Arabië, totaal gekanteld. De islamiet is in al deze landen overigens uitermate beschaafd en vriendelijk naar westerlingen toe.”

Zijn de Saoedi’s, Qatari en Emirati grote sportfans, of draait het vooral om prestige?

“Als ik even vanuit het voetbal praat: dat is er een populaire sport. Maar de echte sportbeleving ontbreekt gewoon. Stadions worden gevuld met Indiërs: de ene met een rood shirtje aan en vlaggetje in de hand, de ander met een groene. Sfeer wordt gecreëerd alsof het er is. Over het algemeen volgt men sport wel, maar de adoratie, het fangedrag is er niet echt. De beleving is heel anders, geldt ook voor Formule 1. Dat is een wereldevenement, een happening. Dan zijn ze er wel bij, zijn de tribunes goed gevuld.”

Is sport, ook Formule 1, in woestijnlanden alleen voor de rijke autochtoon?

“Ja, dat geldt zeker voor Formule 1. Alles wat in dit soort landen georganiseerd wordt, de faciliteiten en de geneugten is voor de lokale bevolking. Bijna alle kennis wordt van buitenaf ingehuurd. Als je hoog in de hiërarchie staat, word je anders behandeld. Maar als westerling ben je toch ook gewoon werkvolk. Ze huren kennis in, maken er gebruik van. Maar wel voor het eigen belang.”

Denk je dat er op termijn nog meer woestijnraces bijkomen?

“Ik verwacht Dubai niet zo snel op de kalender, al sluit ik het niet uit. Abu Dhabi blijft zeker. Misschien Oman in de toekomst? Niet alleen voetbalclubs zijn gevoelig voor de oliedollars, Formule 1 ook. En het gaat maar door, de invloed van de woestijnlanden in de sport wordt steeds groter. Waarom? Simpel: het geld, de vele oliedollars maken alles vloeibaar. Ik ben een van de weinige westerlingen die een baan in Qatar heeft geweigerd, omdat ik mijn paspoort moest inleveren en niet vrij het land in en uit kon gaan. Dat heb ik er niet voor over, zoiets voelt voor mij als leven met een enkelband.”

