Oud-FIA-wedstrijdleider Niels Wittich blikt nog één keer terug op de meest controversiële seizoensafsluiter van de afgelopen jaren: de GP Abu Dhabi 2021. Max Verstappen stelde daar zijn eerste wereldtitel veilig, mede door het besluit van Michael Masi om de race niet onder een rode vlag te eindigen. Masi werd na de controversiële Grand Prix weggestuurd bij de FIA, volgens Wittich omdat het bestuursorgaan een zondebok nodig had: ‘Hij deed in feite wat iedereen was overeengekomen: één laatste raceronde creëren.’

Even terug naar 2021: na een spannend seizoen bereikte de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton het hoogtepunt tijdens de GP Abu Dhabi. De twee coureurs reisden met een precies even aantal WK-punten, 369,5 punten per coureur, af naar de laatste race van het seizoen. Lange tijd zag het er tijdens de Grand Prix uit dat Hamilton aan het langste eind zou trekken, totdat de crash van Nicholas Latifi roet in het eten gooide. Onder de daarop volgende safety car dook Verstappen de pitstraat in voor zachte banden. Hamilton bleef buiten.

Toen Verstappen weer de baan op reed, reden er vijf auto’s – allen al op een ronde gezet door Hamilton en Verstappen -, tussen de twee coureurs in. Wedstrijdleider Michael Masi besloot op dat moment om deze vijf auto’s tussen de twee titelkandidaten weg te halen. In de allerlaatste ronde haalde Verstappen zo Hamilton in, en werd hij voor het eerst wereldkampioen. Mercedes diende protest in, en Masi werd door de FIA na een onderzoek van zijn positie als wedstrijdleider verwijderd.

Zijn opvolger Niels Wittich, die inmiddels ook bij de FIA is vertrokken, denkt echter niet dat Masi iets verkeerd heeft gedaan op die avond in Abu Dhabi. “De regels legden niet alles strikt vast. Wat hij deed, viel binnen zijn bevoegdheden”, legt Wittich uit in een recent interview met Formel1.de. “Hij beschikte over een zekere mate van discretionaire bevoegdheid bij het inzetten van de safety car.”

Kiezen tussen twee kwaden

“Een belangrijke factor was dat de teams, de FIA en de Formule 1 het – na vele vergaderingen – allemaal eens waren geworden dat races, indien mogelijk, onder groene vlag moesten eindigen”, vervolgt Wittich. “Niemand wilde dat een race achter de safety car zou eindigen.” Daarnaast was het voor Masi in Abu Dhabi kiezen tussen twee kwaden. “In Abu Dhabi was de situatie zodanig dat elke interventie iemand zou hebben benadeeld. Je had de race onder de rode vlag kunnen afbreken, maar daarvoor zijn specifieke omstandigheden nodig. Zoals gevaar voor het personeel of een geblokkeerde baan. Dat was niet het geval. Een rode vlag was dus niet echt een optie.”



Ook het besluit van Masi om de vijf achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen weg te halen, was volgens Wittich in overeenstemming met de bevoegdheden van de toenmalig wedstrijdleider. “Toen kwam de kwestie van de achterblijvers. Aanvankelijk zei (Masi, red.) dat ze (Hamilton, red.) niet mochten inhalen. Daarna stond hij het toch toe, maar paste hij de gebruikelijke procedure aan door niet een extra ronde te wachten. Dat viel binnen zijn bevoegdheid volgens de toenmalige regels. Hij deed in feite wat iedereen was overeengekomen: één laatste race-ronde creëren. Dat leverde een spectaculaire finish op, een inhaalmanoeuvre, een winnaar en een nummer twee. Het had net zo goed andersom kunnen lopen. Zo gaat dat nu eenmaal in de sport.”

Zondebok

Het verloop van de slotfase van de GP Abu Dhabi deed veel stof opwaaien, en kon vanuit Hamiltons toenmalige team Mercedes rekenen op protest. De FIA voerde een onderzoek uit. “En na dit onderzoek was de conclusie dat Michael (Masi, red.) weg moest”, vervolgt Wittich. “Zo gebruikten ze hem eigenlijk als zondebok. Het gebrek aan steun van de FIA voor Michael was echt teleurstellend voor veel collega’s en ook voor mijzelf.”

