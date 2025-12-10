Isack Hadjar maakte dinsdag zijn eerste meters namens Red Bull. Volgend jaar maakt de jonge Parijzenaar promotie naar het hoofdteam: hij erft het stoeltje van Yuki Tsunoda. Om alvast te wennen aan zijn nieuwe omgeving deed hij dienst tijdens de post-season tests op het Yas Marina Circuit. Hadjar was onderdeel van een speciale Pirelli-bandentest en reed alvast met de nieuwe compounds voor 2026. “Ik voel me hier nu al op mijn gemak”, reageerde hij na afloop.

Twee dagen na de slotrace in Abu Dhabi was menig coureur alweer op het circuit te vinden. Tijdens de traditionele post-season tests kwamen meerdere rookies in actie, terwijl de gevestigde orde proefreed met de Pirelli-rubbers voor 2026. Sommige teams – waaronder constructeurskampioen McLaren -verdeelden de testtijd over twee coureurs, maar bij Red Bull kwam alleen het nieuw verworven talent Isack Hadjar in actie. Max Verstappen liet de tests verstek gaan.

De nieuwe teamgenoot van de Nederlander reed 111 ronden namens Red Bull en genoot van zijn debuut, zo liet hij weten. “Het was geweldig om mijn eerste ronden als Red Bull-coureur te rijden”, liet hij optekenen in een persbericht. “Het is fijn om te weten dat ik – wanneer ik in januari terugkeer – de nodige teamleden al heb ontmoet.” Hadjar werd bovendien hartelijk ontvangen. “Ik voel me nu al op mijn gemak bij deze groep”, vervolgde hij. “Natuurlijk is dit een heel andere auto dan waarmee ik volgend jaar in Barcelona zal testen, maar het was goed om de banden te leren kennen.”

Eind januari komt Hadjar opnieuw in actie tijdens privétests op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De 21-jarige coureur speelde zich met een indrukwekkend debuutseizoen bij Racing Bulls nadrukkelijk in de kijker. Tijdens de Dutch GP op Zandvoort eindigde hij zelfs op het podium namens het zusterteam. Volgend jaar vervangt hij Yuki Tsunoda; de Japanner krijgt een rol als test- en reservecoureur. Hadjars stoeltje bij Racing Bulls gaat naar Formule 2-talent Arvid Lindblad.

