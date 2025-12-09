Lando Norris heeft precies één dag gehad om zijn kampioensfeestje te vieren. De Brit verzekerde zich zondag tijdens de slotrace in Abu Dhabi van de wereldtitel, maar stond dinsdag alweer op Yas Marina, ditmaal voor de post-season tests. In een zogeheten mule car testte hij de nieuwe Pirelli-banden voor 2026. Dat deed de kersverse wereldkampioen in stijl: Norris haalde voor de gelegenheid een gouden helm tevoorschijn.

Tijdens de post-season test komen zowel vaste coureurs als rookies in actie. Zo delen Lando Norris en Oscar Piastri een MCL39, terwijl rookie Pato O’Ward een eigen bolide krijgt. Waar de Mexicaan reguliere oefenrondjes rijdt, test de vaste line-up met de nieuwe Pirelli-banden voor 2026. De nieuwe compounds worden aan zowel de voor- als achterkant smaller dan in voorgaande jaren. Vooral aan de voorkant zijn de verschillen duidelijk zichtbaar.

Norris grijpt de gelegenheid aan om zijn nieuwverworven titel te vieren en verscheen vanochtend met een gouden helm ten tonele. Het ontwerp is hetzelfde gebleven, al heeft hij de limoengroene kleurstelling verruild voor een vergulde look. Of Norris de gouden helm meeneemt naar het nieuwe seizoen, is nog niet bekend. Wel heeft hij bevestigd dat hij volgend jaar met racenummer 1 gaat rijden, een eer die alleen is weggelegd voor de regerend wereldkampioen.

Wie komen er in actie tijdens de post-season test?

Team Pirelli bandentest Rookie test McLaren Lando Norris en Oscar Piastri Pato O’Ward Mercedes Kimi Antonelli Frederik Vesti Red Bull Isack Hadjar Ayumu Iwasa Ferrari Charles Leclerc en Lewis Hamilton Dino Beganovic Williams Carlos Sainz en Alex Albon Luke Browning Racing Bulls Liam Lawson Arvid Lindblad Aston Martin Stoffel Vandoorne Jak Crawford Haas Esteban Ocon en Oliver Bearman Ryo Hirakawa Stake Gabriel Bortoleto en Nico Hulkenberg Paul Aron Alpine Pierre Gasly Kush Maini

