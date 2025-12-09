De jaarlijkse post-season test wordt dinsdag verreden op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Twee dagen na de slotrace komen de auto’s van 2025 nog één keer in actie, voordat de blik definitief op het nieuwe Formule 1-tijdperk wordt gericht. Er kruipen tien rookies achter het stuur, maar ook enkele vaste coureurs komen in actie. Zo maakt Isack Hadjar zijn eerste meters in de RB21 van Red Bull, ter voorbereiding op zijn debuut bij het hoofdteam.

Isack Hadjar – die dit jaar sterk debuteerde bij zusterteam Racing Bulls – erft volgend jaar het stoeltje van Yuki Tsunoda. De jonge Parijzenaar maakt tijdens de openingsrace in Melbourne zijn officiële debuut. Tot die tijd zal Hadjar veelvuldig proefrijden voor Red Bull, zo ook tijdens de post-season test in Abu Dhabi. Als vaste coureur is hij onderdeel van de Pirelli-bandentest.

De 21-jarige coureur stapt dinsdag in een zogenoemde mule car, een auto die de aerodynamische belasting van 2026 moet nabootsen. De banden voor het komende seizoen veranderen immers aanzienlijk. De nieuwe rubbers zijn 25 millimeter smaller aan de voorkant en 30 millimeter aan de achterkant. Derhalve moet ook de ophanging worden aangepast, zodat de kleinere compounds fatsoenlijk onder de auto passen.

De post-season test vindt plaats twee dagen na de afsluitende GP van Abu Dhabi. De test werd in 2009 voor het eerst georganiseerd en wordt sinds 2010 jaarlijks op Yas Marina gehouden. Voor de huidige coureurs is deelname niet verplicht, al biedt het wel de gelegenheid om rijders die een transfer maken alvast te laten wennen aan hun nieuwe omgeving. Dat geldt voor Hadjar, feitelijk de enige coureur die een transfer maakt voor 2026. Naast de gevestigde namen komen ook jonge talenten in actie. Elk team is verplicht om één van de auto’s beschikbaar te stellen aan een rookie, dat wil zeggen een rijder met niet meer dan twee Grands Prix op zijn naam.

Wie komen er in actie tijdens de post-season test?

Team Pirelli bandentest Rookie test McLaren Lando Norris en Oscar Piastri Pato O’Ward Mercedes Kimi Antonelli Frederik Vesti Red Bull Isack Hadjar Ayumu Iwasa Ferrari Charles Leclerc en Lewis Hamilton Dino Beganovic Williams Carlos Sainz en Alex Albon Luke Browning Racing Bulls Liam Lawson Arvid Lindblad Aston Martin Stoffel Vandoorne Jak Crawford Haas Esteban Ocon en Oliver Bearman Ryo Hirakawa Stake Gabriel Bortoleto en Nico Hulkenberg Paul Aron Alpine Pierre Gasly Kush Maini

