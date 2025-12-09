De jaarlijkse post-season test wordt dinsdag verreden op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Het is de laatste keer dat de auto’s van 2025 in actie komen, voordat de focus verschuift naar het nieuwe Formule 1-tijdperk. Terwijl de vaste coureurs deelnemen aan een speciale bandentest met Pirelli, kruipen ook tien rookies achter het stuur. Voor Haas-reserve Ryo Hirakawa waren de tests van korte duur: na 2,5 uur proefrijden, parkeerde hij de VF-25 in de muur bij de eerste bocht.

Ryo Hirakawa kwam ongedeerd uit de crash, maar Haas verliest wel kostbare testtijd door deze misstap. De Amerikaanse renstal kijkt nu naar vaste coureurs Esteban Ocon en Oliver Bearman om de dag alsnog tot een goed einde te brengen. Beiden nemen deel aan een Pirelli-bandentest. In een zogeheten mule car kunnen ze alvast wennen aan de compounds voor 2026, die zowel aan de voor- als aan de achterkant smaller zijn dan in voorgaande jaren.

LEES OOK: ‘Nieuwe aderlating voor Red Bull: Helmut Marko zwaait dit jaar af’

De post-season test vindt plaats twee dagen na de afsluitende GP van Abu Dhabi. De test werd in 2009 voor het eerst georganiseerd en wordt sinds 2010 jaarlijks op Yas Marina gehouden. Voor de huidige coureurs is deelname niet verplicht, al kunnen rijders die in 2026 van team wisselen alvast wennen aan hun nieuwe omgeving. Zo stapt Racing Bulls-coureur Isack Hadjar al in bij Red Bull ter voorbereiding op zijn debuut bij het hoofdteam. Naast de gevestigde namen komen ook jonge talenten in actie: elk team is immers verplicht om één van de auto’s beschikbaar te stellen aan een rookie, dat wil zeggen een rijder met niet meer dan twee Grand Prix-starts. De 31-jarige Ryo Hirakawa valt in die categorie.

Wie komen er in actie tijdens de post-season test?

Team Pirelli bandentest Rookie test McLaren Lando Norris en Oscar Piastri Pato O’Ward Mercedes Kimi Antonelli Frederik Vesti Red Bull Isack Hadjar Ayumu Iwasa Ferrari Charles Leclerc en Lewis Hamilton Dino Beganovic Williams Carlos Sainz en Alex Albon Luke Browning Racing Bulls Liam Lawson Arvid Lindblad Aston Martin Stoffel Vandoorne Jak Crawford Haas Esteban Ocon en Oliver Bearman Ryo Hirakawa Stake Gabriel Bortoleto en Nico Hulkenberg Paul Aron Alpine Pierre Gasly Kush Maini

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.