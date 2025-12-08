Red Bull zal binnenkort het vertrek van topadviseur Helmut Marko aankondigen, zo melden verschillende bronnen. De 82-jarige Oostenrijker zou na 21 jaar trouwe dienst met pensioen gaan. Marko was de afgelopen decennia de belangrijkste talentenscout binnen het Red Bull-opleidingsprogramma. Zo staat hij bekend als de man die Max Verstappen in 2015 naar de Formule 1 haalde. Zijn vertrek zou opnieuw een stevige aderlating betekenen voor de Oostenrijkse renstal.

Red Bull heeft het nieuws zelf nog niet bevestigd, maar naar verluidt is het afscheid van Marko al beklonken. Hij liet zondag, na afloop van de seizoensfinale in Abu Dhabi, al doorschemeren dat zijn toekomst binnen het team onzeker was, ondanks dat hij nog tot eind 2026 onder contract staat. De afgelopen jaren gold hij als één van de belangrijkste vertrouwelingen van Max Verstappen binnen de Red Bull-gelederen. Tijdens de controverse rondom Christian Horner hing een vertrek van Marko al in de lucht, maar Verstappen benadrukte telkens zijn loyaliteit aan de topadviseur en koppelde zijn eigen toekomst aan die van Marko.

Nieuw elan

Horner werd in juli van dit jaar zelf ontslagen door het team. Eerder vertrokken al sleutelfiguren als Adrian Newey en Jonathan Wheatley. Het mogelijke vertrek van Helmut Marko zou de zoveelste aderlating betekenen voor Red Bull. Teambaas Laurent Mekies bevestigde in Abu Dhabi dat de managementstructuren met ingang van het nieuwe seizoen ingrijpend worden herzien. “Helmut is ongelooflijk behulpzaam geweest in zijn steun en heeft ons dit jaar uitstekend geholpen om alles weer op de rails te krijgen”, verklaarde hij. “Uiteraard moesten hij en het topmanagement dit jaar een aantal moeilijke beslissingen nemen.” Volgens Mekies is het logisch dat de organisatie wordt doorgelicht met het oog op een nieuw tijdperk. “Je moet je structuur voortdurend aanpassen, zowel op technisch als op sportief vlak”, aldus de Fransman.

Helmut Marko was tussen 1971 en 1972 zelf actief in de Formule 1, maar moest zijn racepak aan de wilgen hangen nadat hij blind werd aan zijn linkeroog; een opspringende steen trof zijn vizier tijdens de Franse GP. Hij werkt inmiddels al 21 jaar bij Red Bull en ontdekte naast Verstappen ook viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. De man uit Graz staat bekend om zijn onverbiddelijke aanpak. Hij geeft jonge talenten snel een kans in de koningsklasse, maar kan hun carrières net zo hard weer breken als ze bezwijken onder de druk.

