Red Bull-topadviseur Helmut Marko hint op een mogelijk pensioen in 2026. De Oostenrijker bevestigde na de slotrace in Abu Dhabi dat zijn toekomst nog allerminst zeker is. Marko heeft een contract tot en met 2026, maar wacht eerst ‘interne besprekingen’ af voordat hij toezegt volgend jaar nog actief te zijn. Ondertussen verklaarde Red Bull-teambaas Laurent Mekies dat bepaalde managementstructuren onderhevig zijn aan verandering.

In gesprek met De Telegraaf suggereerde de 82-jarige Marko al voorzichtig dat een pensioen in zicht kan komen. “Of je me volgend jaar terugziet? Nou, daar zullen we interne besprekingen over hebben”, zei hij. “We hebben geen haast. In de jaren van teamoprichter Dietrich Mateschitz had ik niet eens een contract. Voor mij is het vooral belangrijk dat ik me comfortabel voel.” De topadviseur en hoofd van het talentenprogramma stond in 2005 aan de wieg van het Red Bull-team en was in 2014 degene die Max Verstappen binnenhaalde.

“Natuurlijk ben ik een beetje teleurgesteld dat we de titel op twee punten mislopen”, vervolgde hij. “Maar het geeft ons tegelijkertijd ook veel vertrouwen dat we van zó ver zijn teruggekomen. Het laat zien dat we de technische expertise in huis hebben. Het is mooi dat we de meeste races hebben gewonnen dit seizoen, maar over tien jaar weet iedereen alleen nog wie er kampioen is geworden.” Tegenover de pers in de paddock herhaalde Helmut Marko dat er gesprekken zullen plaatsvinden binnen de Red Bull-top. “Dat staat vast, maar ik ga het erover hebben en dan zien we wel wat ik doe. Het is een complex gesprek. Ik moet er nog even een nachtje over slapen.”

Red Bull op de schop?

Teambaas Laurent Mekies erkende zondagavond dat Red Bull zich in een fase van herbezinning bevindt. “Helmut is ongelooflijk behulpzaam geweest in zijn steun en heeft ons dit jaar uitstekend geholpen om alles weer op de rails te krijgen. Uiteraard moesten hij en het topmanagement dit jaar een aantal moeilijke beslissingen nemen.” Volgens Mekies is het logisch dat de organisatie wordt doorgelicht met het oog op een nieuw tijdperk. In 2026 gaat de Formule 1 immers een volledig nieuw technisch reglement in. “Je moet je organisatie voortdurend aanpassen, zowel op technisch als op sportief vlak”, aldus de Fransman.

LEES OOK: ‘Bewogen jaar voor Gianpiero Lambiase, toekomst als race-ingenieur onzeker’

Hij benadrukte daarbij dat dit niet specifiek over Helmut Marko gaat, maar over Red Bull als geheel. “Het is volkomen normaal dat we steeds evalueren hoe we onze werkwijze kunnen verbeteren. Dus ik zeg dat niet specifiek over Helmut, maar we bevinden ons wel in een omgeving waarin we elkaar continu uitdagen en zoeken naar de volgende stappen. Maar ik kan Helmut alleen maar bedanken voor de rol die hij heeft gespeeld om het seizoen in de tweede helft naar onze hand te zetten”, besloot hij.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.