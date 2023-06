Fernando Alonso is momenteel een van de smaakmakers van het Formule 1-seizoen. Los van zijn drukke bestaan als coureur, steekt hij ook veel tijd in zijn bedrijf A14 Management om jonge coureurs op te leiden voor de toekomst. “Fantastisch om te zien wat hij terugdoet voor de sport,” aldus MP Motorsport-teambaas Sander Dorsman in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“We hebben jarenlang een team van Fernando gerund in de Formule Regional en zodoende kennen we hem ook redelijk goed,” steekt Dorsman van wal. “Uiteindelijk heeft hij besloten hiermee te stoppen en zich helemaal te focussen op rijdersmanagement. Ik denk dat dit een geniale keuze van hem geweest is. Hij doet dat met zoveel passie, dat vind ik echt mooi om te zien.”

“Als je ziet wat hij allemaal terugdoet voor de sport voor jonge coureurs en hoe hij daarmee omgaat. Hij is zo gedreven daarin! Als iedereen in de F1 bij wijze van spreken nog op één oor ligt, is hij al op het circuit om te kijken naar de Formule 3 en om zijn coureurs aan te moedigen. Eén van de coureurs van Fernando, Pepe Marti, rijdt heel indrukwekkend in de Formule 3 en ik denk dat hij een goede toekomst tegemoet gaat,” aldus Dorsman.

De gehele podcast is beschikbaar op Spotify, Apple Podcasts, Google podcast en YouTube. Ook via onderstaande player is deze te beluisteren:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."