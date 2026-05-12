In Denemarken worden plannen gesmeed voor de aanleg van een gloednieuw racecircuit. Deense investeerders presenteerden deze week de eerste conceptbeelden van het Circuit of Denmark, een grootschalig complex in het zuiden van het land. Het ontwerp van de baan komt uit de koker van het designbureau van voormalig F1-coureur Alexander Wurz. Op termijn moet het circuit de vereiste Grade 1-licentie behalen, zodat er ook een Formule 1-Grand Prix kan worden georganiseerd.

Investeerders Henrik Lyngbye Pedersen en zijn zoon Mathias Lyngbye Villadsen presenteerden deze week hun ambitieuze plannen voor het nieuwe Deense circuit. Met een investering van 3,8 miljard kronen – omgerekend ruim een half miljard euro – moet een complex verrijzen dat in de toekomst een Deense GP kan huisvesten. De baan moet worden gebouwd op de huidige locatie van Padborg Park, een bescheiden racecircuit nabij de Duitse grens. Daarmee hopen de initiatiefnemers ook de Duitse en Nederlandse markt aan te boren. Vanuit Nederland bedraagt de reistijd naar het huidige circuit ongeveer vijf uur.

F1-ambities

Wurz Design, het bureau van voormalig F1-coureur Alex Wurz dat ook verantwoordelijk is voor het spectaculaire Qiddiya-circuit in Saoedi-Arabië, heeft inmiddels meerdere conceptafbeeldingen van het Circuit of Denmark onthuld. Het beoogde ontwerp is ruim zes kilometer lang, telt achttien bochten en moet plaats bieden aan liefst honderdduizend toeschouwers. Rebecca Palmberg Steele, die onder meer actief is als vertegenwoordiger van het vrouwenvoetbal bij FC Kopenhagen, leidt het project.

“Het circuit verrijst op een locatie die fungeert als toegangspoort tot Europa”, vertelde ze tegenover het Deense zakenblad Børsen. “Dit project kan zowel het bedrijfsleven als de lokale gemeenschap een belangrijke impuls geven.” Op termijn moet het Circuit of Denmark ook de Formule 1 kunnen verwelkomen. Daarvoor is echter wel een Grade 1-licentie van de FIA vereist. Denemarken was nooit eerder gastland voor de koningsklasse; van alle Scandinavische landen organiseerde alleen Zweden tussen 1973 en 1978 zes Grands Prix, op de Scandinavian Raceway in Anderstorp.

Conceptafbeelding voor het Circuit of Denmark (Wurz Design)

