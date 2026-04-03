Max Verstappen krijgt bijval van GPDA-voorzitter Alexander Wurz. De oud-coureur zegt dat hij de frustraties van de Nederlander over de nieuwe F1-reglementen volledig begrijpt. Daarbij benadrukt hij dat de kritiek van Verstappen voortkomt uit een sterke passie voor de Formule 1. Daarom zou de viervoudig wereldkampioen heus niet zomaar met pensioen gaan, meent Wurz. In de nasleep van de Japanse GP werd er veel gespeculeerd of Verstappen na 2026 daadwerkelijk afzwaait.

In een gastoptreden voor de Lift and Roast-podcast legde Wurz uit dat het commentaar van Verstappen zeer serieus moet worden genomen. Niet uit angst dat de Red Bull-coureur na dit jaar vertrekt, maar omdat zijn kritiek volkomen terecht is, zo benadrukte de Oostenrijker. “Ik begrijp Max (Verstappen, red.) honderd procent”, aldus Wurz. “We moeten allemaal naar hem luisteren. Ik sta ook aan zijn kant.” In hetzelfde gesprek onthulde hij dat de WhatsApp-groep voor F1-coureurs, die hij zo’n tien jaar geleden zelf in het leven heeft geroepen, de afgelopen weken is ontploft; nog nooit deelden de rijders zoveel ideeën over de staat van de Formule 1 en hoe de reglementen kunnen worden verbeterd.

‘Verstappen is één van onze beste leden’

Met name Verstappen is uitzonderlijk vocaal, aldus Wurz. “Hij is één van onze beste leden”, zei de voorzitter van de GPDA. “Het is duidelijk dat hij wil blijven, want hij geeft gewoon ontzettend veel om deze sport.” Zelf hoopt Wurz ook dat er snel veranderingen worden doorgevoerd. Gevechten zoals die tussen Gasly en Verstappen in Suzuka noemt hij ‘lachwekkend’. “Pierre Gasly haalde Verstappen in, daarna pakte hij hem weer terug, en zo ging het heen en weer. Ze reden rondenlang binnen tienden van elkaar. Toen Gasly Verstappen weer inhaalde, zwaaide hij naar hem, bijna alsof de koningin vanaf een balkon stond te zwaaien”, grapte hij.

Deze manier van racen komt volgens Wurz voort uit het energiebeheer, iets waar specifiek de Red Bull mee worstelt. “Als je kijkt hoe die auto met de energie omgaat en hoe ze die inzetten, dan lopen ze daarin achter op Ferrari en Mercedes. Dat helpt natuurlijk niet voor de stemming van Max”, gaf hij toe. “Tegelijkertijd zullen de marges gedurende het seizoen nog wel kleiner worden, ook omdat de teams bij elkaar kunnen afkijken. Dat neemt niet weg dat die vreemde inhaalacties inherent zijn aan dit reglement”, stelde hij scherp. “Zolang de kwalificaties maar beter worden en we in de race niet meer van die gevaarlijke dingen zien zoals die crash van Oliver Bearman, dan zal de rust waarschijnlijk wederkeren. Maar uiteindelijk kun je het nooit iedereen naar de zin maken”, besloot Wurz. “Sommige coureurs zullen altijd moeite hebben met bepaalde auto’s.”

NU ONLINE: 40 pagina’s Racespecial GP Japan: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.