Voormalig F1-coureur en GPDA-voorzitter Alex Wurz verwacht een spectaculair nieuw seizoen. Zowel het motorreglement als het chassis gaan op de schop, wat de machtsverhoudingen binnen de sport flink kan veranderen. Inmiddels houden geruchten dat Mercedes en Red Bull manieren hebben gevonden om meer vermogen uit de motor te halen de paddock in zijn greep. Wurz waarschuwt dat dergelijke motortrucs de titelstrijd kunnen beslissen.

Het seizoen 2026 markeert het begin van een nieuw technisch tijdperk in de Formule 1, met aangepaste aerodynamica én nog meer elektrificatie in de aandrijflijn. Het vermogen wordt straks gelijk verdeeld over de interne verbrandingsmotor en de batterij. Dat betekent ook een ingewikkelder energiemanagementsysteem, waarbij coureurs nieuwe strategieën kunnen gebruiken om in te halen. Functies als Boost, Overtake en Recharge krijgen een prominente rol op de baan.

‘Zelfs een topcoureur kan dat niet goedmaken’

“Vooral de eerste helft van het seizoen zou extreem interessant kunnen worden met het nieuwe energiemanagementsysteem”, aldus Wurz tegenover Kronen Zeitung. “Er zouden wel eens waanzinnige scènes kunnen ontstaan. Je kunt in verschillende bochten en sectoren meer dan één seconde winnen.” Voorafgaand aan het nieuwe seizoen deden berichten de ronde dat twee fabrikanten – Mercedes en Red Bull – een truc hadden ontdekt met de nieuwe motoren. Wurz stelt dat dit soort voordelen doorslaggevend kan zijn in de strijd om het kampioenschap.

LEES OOK: Red Bull verwerpt commotie rondom motortrucs: ‘Alleen maar lawaai’

“De FIA heeft de compressieverhoudingen verlaagd tot 16:1, maar voert de metingen bij kamertemperatuur uit”, legde hij uit. “Blijkbaar hebben twee fabrikanten misbruik gemaakt van thermische uitzetting, waardoor de verhoudingen hoger uitvallen. We hebben het over 10 tot 15 pk, wat neerkomt op drie tot vier tienden van een seconde per ronde. Zelfs een topcoureur kan dat verschil niet goedmaken ten opzichte van een matige coureur. Dit zou wel eens beslissend kunnen zijn voor het wereldkampioenschap.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!