Van 29 tot en met 31 augustus is het zover: dan is de Formule 1 weer in Zandvoort. De Dutch GP komt steeds dichterbij, en de organisatie heeft daarom inmiddels het hele programma voor het raceweekend bekendgemaakt. Van optredens van Kensington, Afrojack en Gerard Joling tot aan races van de F1 Academy en de Porsche Supercup, er is dit weekend in de duinen van Zandvoort ook naast de Formule 1 genoeg te zien en beleven.

Op vrijdag 29 augustus gaan om 08:00 uur ’s ochtends de poorten al open. Fans kunnen genieten van de vrije training van de F1 Academy en een Q&A met de F1-coureurs voordat om 12:30 uur de eerste vrije training wordt verreden. Na de vrije training van de Porsche Supercup en een Q&A met de F1-teambazen staat om 16:00 uur de tweede vrije training op het programma. Na het tweede uurtje oefenen voor de F1-coureurs kunnen fans vanaf 17:30 uur in de fanzone genieten van optredens van Samuel Welten, Mart Hoogkamer, Gerard Joling en Kensington.

Op zaterdag 30 augustus vindt er in de ochtenduren wederom een Q&A met de F1-coureurs plaats, voordat om 10:25 uur de kwalificatie van de F1 Academy van start gaat. Om 11:30 uur is het de beurt aan de Formule 1, die dan aan hun derde en laatste vrije training begint. Na de kwalificatie van de Porsche Supercup en een Q&A met de F1 Academy-coureurs is om 15:00 uur de kwalificatie. De tweede dag van het weekend wordt afgesloten met de eerste race van de F1 Academy – om 17:05 uur – en optredens van onder meer Kraantje Pappie en Snelle.

Race Day

Op zondag 31 augustus klinkt om 10:40 uur het startschot van de tweede race van de F1 Academy, gevolgd door de race van de Porsche Supercup. Om 13:00 uur is het tijd voor de Drivers Parade, gevolgd door de openingsceremonie en het volkslied vertolkt door operazanger Henk Poort. Om 15:00 uur is het dan zover: dan wordt de Dutch Grand Prix verreden. De dag, en daarmee het hele weekend, wordt afgesloten met optredens van Yves Berendse, Snollebollekes en Afrojack.

