Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email

Kijk hier voor de beste foto’s van Peter van Egmond in alle vormen en formaten in zijn online shop. Het is deze week acht jaar geleden dat een 16-jarige Max Verstappen zich presenteerde aan het F1-journaille. Het was op dat moment al bekend dat hij het jaar erop zou debuteren voor Toro Rosso, in de paddock van Spa-Francorchamps stond hij de pers te woord.“Er liep enorm veel volk bij Red Bull rond en ik dacht eerst nog dat het voor Vettel was. Het bleek dus een persconferentie voor Max Verstappen te zijn. De belangstelling was enorm, niet alleen op het moment dat deze foto genomen werd, maar het hele weekend door”, herinnert Peter van Egmond. “Wat me opviel was, hoe volwassen Max er mee omging. Hij kijkt je aan, luistert echt en geeft goede antwoorden. Hij komt heel natuurlijk over en je kunt je bijna niet voorstellen dat we het hier over een jongen van pas zestien jaar hebben.” “Jos liep trouwens even weg toen het begon. Hij herinnerde zich nog van vroeger hoe vervelend hij het vond als zijn vader hem op de vingers keek tijdens een persconferentie. Knap vind ik dat: hij laat zijn zoon over aan de verzamelde wereldpers en zou er ongetwijfeld het liefst naast zijn gaan zitten, maar hij vertrouwt erop dat Max het alleen af kan. En dat kon hij.”