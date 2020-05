Duitse media: ‘Wolff en Stroll nemen samen Mercedes F1 over van Daimler’

Duitse media melden dat Mercedes-teambaas Toto Wolff na het seizoen 2020 zijn contract niet zal verlengen en een stap terug zal doen. Maar daarmee zou zijn rol in de Formule 1 nog lang niet zijn uitgespeeld, Wolff zou samen met Lawrence Stroll het Mercedes-team willen overnemen.

Dat schrijven zowel F1-Insider als Motorsport-Total. Op dit moment heeft de Oostenrijker 30 procent van het Formule 1-team in handen, Daimler is de eigenaar van de rest van de aandelen maar zou daar het liefst vanaf willen. CEO van de autogigant Ola Källenius wilde al gaan snoeien en nu het bedrijf hard wordt geraakt door de coronacrisis is de nood aan de man.

Voor een eigen Formule 1-team is geen plaats meer. Men zou wel motoren willen blijven leveren aan teams als McLaren, Racing Point (straks Aston Martin), Williams en de eventuele opvolger van wat nu nog Mercedes AMG heet. En daar komt Toto Wolff en zijn zakelijk vernuft om de hoek kijken.

Wolff als adviseur

F1-Insider meldt vandaag dat Wolff samen met Lawrence Stroll een meerderheidsbelang in het team wil nemen. Wolff zou in het nieuwe team meer een adviserende rol aannemen op de achtergrond, vergelijkbaar met de rol die Niki Lauda altijd heeft bekleed bij Mercedes. Om tot de deal te komen, zou er een aandelenruil op handen zijn.

Stroll heeft met een consortium momenteel zo’n 25 procent van Aston Martin in handen, daarvoor zou hij de 70 procent van het Mercedes-team in ruil terug willen hebben. Daimler, dat momenteel al vijf procent van Aston Martin in de portefeuille heeft, zou zo in één klap meer grip op het Engelse automerk krijgen.

De Duitsers zijn op deze manier van het F1-team verlost en hoeven bovendien het F1-team in Brackley ook niet op te doeken, redeneert F1-insider. Wat er met Racing Point moet gebeuren, momenteel ook eigendom van Stroll en vanaf 2021 Aston Martin Racing geheten, is ook voor F1-Insider nog onduidelijk.

‘Team Brackley’ blijft bestaan

Wolff en Stroll zouden op hun beurt met de bestaande structuur verder kunnen. Het F1-team trok INEOS bijvoorbeeld al aan als sponsor voor 2020, het bedrijf van miljardair Sir Jim Radcliffe. Een voorbeeld van een verregaande samenwerking om een kostenneutraal team te runnen.

Mercedes zorgt voor de motoren, verdient er wellicht nog aan, kan bovendien gebruik maken van de proeftuin en krijgt er nog een vracht mediawaarde bij cadeau. Het bedrijf wil niet reageren op de berichtgeving.