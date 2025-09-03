Niemand minder dan DJ Martin Garrix, geboren als Martijn Garritsen, zal optreden bij de laatste editie van de Dutch Grand Prix in 2026. Dat heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt.

“Met Martin Garrix in de line-up laten we wederom zien wat de Dutch Grand Prix uniek maakt: een meerdaags festival vol sport, muziek en onvergetelijke ervaringen. De editie van 2026 wordt de ultieme finale – een afscheid dat fans zich nog jaren zullen herinneren”, aldus de organisatie.

Garrix is in het dagelijks leven goed bevriend met Max Verstappen en enkele andere F1-coureurs, onder wie bijvoorbeeld Lando Norris. Hij is ook geregeld bij races aanwezig. De Dutch Grand Prix van 2026 vindt plaats van 21 tot en met 23 augustus op Circuit Zandvoort. Kaarten voor het meerdaagse evenement zijn nu al te koop.

