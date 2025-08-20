Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft Ferrari opgeroepen om Gabriel Bortoleto te overwegen als toekomstige coureur. De 94-jarige Brit meent dat de recente prestaties van de Braziliaan bij Stake F1/Sauber ‘Ferrari nu echt wakker moeten schudden’.

“De volgende coureurskwestie voor Ferrari moet met de Braziliaan worden opgelost,” zo vertelt Ecclestone resoluut tegen het Zwitserse Blick. Hij zou daar in zijn ogen de vervanger moeten worden van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Bortoleto, afkomstig uit São Paulo, debuteerde dit jaar in de Formule 1 na het behalen van de titel in zowel Formule 3 (2023) als Formule 2 (2024). Bij Sauber, dat in de aanloop naar de Audi-periode competitief bezig is, maakt de rookie indruk. Hij scoorde punten in drie van de laatste vier Grands Prix. Zijn manager Fernando Alonso noemde hem eerder dit seizoen in Hongarije ‘de beste rookie van deze generatie’ en stelde dat hij veel meer aandacht zou krijgen ‘als hij Brits was’.

Bij Ferrari verloopt het project rondom Lewis Hamilton ondertussen moeizaam. De zevenvoudig wereldkampioen, die begin dit jaar de overstap maakte, bleef in veertien races zonder podium. Hamilton heeft een contract tot en met 2026, met volgens Italiaanse media een optie voor 2027. Ecclestone waarschuwde dat de Brit zichzelf tekortdoet als hij blijft rijden voorbij het punt dat hij competitief kan zijn.

