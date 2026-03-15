Lando Norris moet de Grand Prix van China uitzitten nadat McLaren vlak voor de race een elektrisch probleem aan zijn auto ontdekte. De wereldkampioen zou de wedstrijd in Shanghai vanaf de zesde positie beginnen. Hij moest zijn voorbereidingen echter onderbreken toen monteurs de vloer van de MCL40 verwijderden om verschillende elektrische onderdelen te controleren.

Het team gaf kort voor de start uitleg over de ingreep. “We hadden een probleem aan de elektronische kant vastgesteld, daarom hebben we de vloer verwijderd en een aantal onderdelen gecontroleerd. We denken dat we het probleem hebben opgelost en het team is nu bezig met de laatste voorbereidingen voor de race.” Ondanks dat optimisme bleef Norris lange tijd in de garage staan terwijl andere coureurs hun verkenningsrondes reden.

Toen de pitstraat eenmaal werd gesloten, stond de Brit nog altijd binnen, waardoor hij verplicht was de race vanuit de pitlane te starten. Uiteindelijk kwam zijn McLaren niet meer in beweging. Het betekent een puntloze dag voor het team in China; teamgenoot Oscar Piastri was eveneens niet in staat om te racen.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.