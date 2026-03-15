Oscar Piastri moet de Grand Prix van China eveneens uitzitten, nadat de McLaren-coureur vlak voor de start werd teruggereden naar de garage. De Australiër zou de race oorspronkelijk vanaf de vijfde positie beginnen, maar zijn auto ontbrak op het laatste moment van de startopstelling. Net als teamgenoot Lando Norris komt hij niet in actie in Shanghai.

De ingreep kwam kort nadat McLaren al elektrische problemen had vastgesteld bij de auto van Norris. Hoewel het team nog geen officiële verklaring heeft gegeven over de situatie van Piastri, houdt men in de paddock rekening met een vergelijkbaar probleem aan de MCL40. Beide auto’s stonden in de slotfase van de voorbereidingen in de garage, terwijl de overige coureurs zich opmaakten voor de formatieronde.

Doordat de pitstraat gesloten was toen de problemen aan het licht kwamen, waren zowel Norris als Piastri verplicht om de race vanuit de pitlane te starten. Beiden kwamen echter niet meer in actie. Het betekent een dramatische dag voor de papaja’s in Shanghai.

