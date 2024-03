Vanaf donderdag ligt de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine weer in de winkels! Vol met exclusieve interviews, alles over de GP van Bahrein en natuurlijk een blik op de oorlog bij Red Bull. Haal ‘m, vanaf donderdag, in de winkel of bestel online! Met onder andere:

GP van Bahrein: Alle toonaangevende momenten

De huidig wereldkampioen bijt het spits af. Hij wint de GP van Bahrein met 22 seconden voorsprong op zijn teamgenoot, die uiteindelijk tweede wordt. We bespreken het allemaal in deze editie van FORMULE 1 Magazine. Ook: Yuki Tsunoda is het niet eens met de teamorders van RB, Aston Martin heeft werk aan de winkel.

Vragenvuur Viaplay-topman

Een vraag-antwoord met topman Roger Lodewick. Sinds 1 januari is hij topman bij Viaplay; we vragen hem over het bedrijf en natuurlijk over de F1-rechten.

Techniek met Rob van den Heijkant

Techniekspecialist Rob van den Heijkant analyseert, voor FORMULE 1 Magazine, Red Bulls RB20 en Mercedes’ W15. Wat zijn de verschillen ten opzichte van vorig jaar? Welke technische aspecten op de auto hebben beide teams weten te verbeteren? We geven antwoord!

Achtergrond

F1-coureurs zijn topfit, ook op hoge leeftijd. Hoe doen ze dat toch? Hoe zwaar is het, anno 2024, om fit te blijven? Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Inclusief toelichting van Fernando Alonso. Nu te lezen in ons magazine!

Het leven van Daniel Ricciardo

Grijp je kans! Het boek ‘Daniel Ricciardo – racen met een lach’ van onze columnist, Noël Ummels, is oprecht mooi leesvoer. In deze editie van ons magazine mogen wij (10x) een boek over het leven van Daniel Ricciardo weggeven.

Hollands Glorie

In elke editie van Hollands Glorie praten we met Nederlanders werkzaam in de autosport. Met dit keer een interview met de Nederlandse Emely de Heus. Zij mag dit jaar Red Bull vertegenwoordigen in de F1-academy. “Onverwacht”, vindt ze. Lees het volledige verhaal in deze Hollands Glorie rubriek.

En nog veel meer!