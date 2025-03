De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is nu uit! Het Formule 1-seizoen 2025 gaat weer van start, met Max Verstappen als titelverdediger. Het seizoen belooft op voorhand spannender te worden dan ooit. De Formule 1-seizoengids van 2025 is hét onmisbare naslagwerk voor iedere liefhebber, met alle informatie over de teams, coureurs, circuits en Grands Prix met alle starttijden.

Bestel ‘m nu alvast online, met gratis bezorging in heel Nederland. Of haal de editie vanaf dinsdag 4 maart in de winkel!

Met onder andere:

Jeroen Bleekemolen en Jan Lammers analyseren alle F1-teams

Portret van Max Verstappens teamgenoot Liam Lawson

Red Bull-teambaas Christian Horner over twintig jaar Formule 1

Reportage over Williams-troef Carlos Sainz

Kijkje achter de schermen bij de show F1 75 Live

Last Lap: voormalig TT-winnaar Hans Spaan

En nog veel meer…

Bekijk hier de volledige Formule 1-kalender van 2025

Bestel de F1-seizoengids 2025 hier: