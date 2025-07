Vanaf nu ligt de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine in de winkel! In dit nummer lees je een interview met FIA-president Ben Sulayem, ontdek je hoe de dood van collega Elio de Angelis kunstenaar Stefan Johansson inspireerde, en natuurlijk nog veel meer. Haal ’m in de winkel of bestel online!

Ook in deze editie:

Mercedes flirt ook in Silverstone met Max Verstappen: Wat zijn de kansen op een megatransfer?

Oud-F1-coureur Anthony Davidson over analyseren op de SkyPad: ‘Ik houd me bij de feiten’

Interview Stefan Johansson: Hoe de dood van collega Elio de Angelis hem inspireerde tot maken van kunst

Rookie Oliver Bearman heeft zijn plek in de Formule 1 gevonden: ‘Dit is mijn droomleven’

Column: Rob Kamphues vangt een goed gesprek op van Lawrence Stroll & Adrian Newey

Reportage: Bij het autobedrijf van coureur Robin Frijns is alleen het beste goed genoeg

Verder alles over de Grands Prix van Oostenrijk en Groot-Brittannië en het allermooiste beeld. Bestel ‘m nu met gratis verzending binnen Nederland! Of haal de editie vanaf donderdag in de winkel, dan heb je ‘m gelijk in huis.