Naast een flinke portie doorzettingsvermogen om als coureur sponsors aan je te binden, zul je ook behoorlijk creatief moeten zijn. Zo rende Dirk Schouten 100 kilometer op één dag om zich te verzekeren van een stoeltje.

Dit artikel verscheen eerder in editie 15 van FORMULE 1 Magazine.

Schouten gaat momenteel aan de leiding van de Porsche Carrera Cup Benelux. De 23-jarige coureur uit Hoorn is echter niet geboren met een gouden lepel en heeft daarom social media ingezet om het geld bij elkaar te sprokkelen voor een zitje in deze klasse. “Ik vond het altijd heel tof om de on-board video’s te zien van coureurs. Er was alleen weinig aanbod, dus ben ik hier zelf op gaan inspelen. Dat was een gat in de markt, ik ben er vol voor gegaan. Zo ben ik in korte tijd heel erg gegroeid op de sociale kanalen en daar komt nu al best wel een leuk salaris uit.”

Het creëren van alle content consumeert inmiddels zoveel tijd – Schouten doet alles zelf – dat hij gestopt is met zijn pilotenopleiding. En niet zonder succes: de teller staat op 800.000 volgers en hiermee is hij grote coureurs als Tom Coronel en Robert Doornbos al voorbijgestreefd. “Ik ben niet per se bekender, maar dat maakt me ook niet zoveel uit. Voor mij is het primair om er sponsoring uit te halen. De wereld is aan het veranderen. Het internet blijft groeien en de telefoonverslaving ook. Daar speel ik nu volledig op in.”

De inkomsten zijn tot op heden nog niet dekkend voor een stoeltje, dus moet Schouten creatief zijn. Zo heeft hij, nadat hij eind vorig jaar 100.000 abonnees op YouTube had behaald, bedacht om iets ludieks te doen met het getal honderd: 100 kilometer hardlopen op één dag. “Compleet idioot natuurlijk. Ik had nog niet eerder verder dan 20 kilometer gelopen”, bekent de coureur. “Maar iedereen die 100 euro of meer doneerde, kreeg een sticker op mijn auto.”

Schouten gaat keihard trainen tot de dag is aangebroken. Hij besluit er een livestream van te maken zodat mensen ook tijdens de uitzending kunnen doneren. “Dit was veruit het zwaarste wat ik ooit heb gedaan. Ik kon al opgeven bij 55 kilometer, want toen kreeg ik overal last van, maar ik heb gewoon doorgezet. Het doel was zo groot en ik moest het gewoon halen. Ik kon mensen niet teleurstellen.” Het lukt Schouten uiteindelijk om de loodzware 100 kilometers in 14 uur en 56 minuten te voltooien. “Dat doet toch wel iets met je, mentaal was ik zo enorm sterk.”

Met het opgehaalde bedrag plus geld van een aantal extra sponsoren verzekert Schouten zich zodoende nog net op tijd voor een zitje in de Porsche Carrera Cup van dit seizoen. Hij wint vervolgens zowel op Spa-Francorchamps als Zandvoort. Aan ambities geen gebrek. “Ik wil kampioen worden dit jaar. Dat maakt mijn pad iets makkelijker om bijvoorbeeld door te gaan naar de Porsche Supercup. Mijn doel is uiteindelijk fabriekscoureur te worden.”

Eind dit jaar wil Schouten weer een bijzondere actie op poten zetten om geld in te zamelen voor zijn carrière. Ook hier zal hij social media voor inzetten, dus hou vooral zijn kanalen in de gaten.

