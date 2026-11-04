De eigenaar van voetbalclub Liverpool, Fenway Sports Group, heeft gesprekken gevoerd om een meerderheidsaandeel in het Formule 1-team Cadillac over te nemen. Zo melden meerdere bronnen. Het zou over een bedrag van meer dan 2 miljard pond gaan. De huidig eigenaar van het meerderheidsaandeel van Cadillac, Mark Walter, werd eerder in de Verenigde Staten beschuldigd van vermeende fraude rond verzekeringsgelden.

Cadillac staat dit jaar voor het eerst op de Formule 1-grid. Het gaat de nieuwkomer echter niet voor de wind. Na negentien races staat de teller nog altijd op 0 WK-punten en bekleedt de renstal de onderste positie in het constructeursklassement. Samen met General Motors is TWG Global, het bedrijf van Mark Walter, verantwoordelijk voor het opzetten van het Cadillac F1-project. Walter is echter verwikkeld in een rechtszaak waarin hij en zijn bedrijven worden beschuldigd van vermeende fraude rond verzekeringsgelden.

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Gesprekken

Eerder verkocht TWG Global ook al haar aandeel in basketbalteam de Los Angeles Lakers en het aandeel in voetbalclub Chelsea. Hoewel TWG de verkoop van het aandeel in Cadillac niet bevestigd, hebben er volgens het Britse The Guardian wel al gesprekken plaatsgevonden met onder meer Fenway Sports Group (FSG). Eerder investeerde FSG ook al in de autosport en had het een aandeel van vijftig procent in NASCAR-team RFK Racing.

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