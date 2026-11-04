Colton Herta krijgt een volgende kans om alsnog zijn superlicentie te behalen. Cadillac dacht dat de reservecoureur na zijn deelname aan de eerste vrije training in Mexico al op de benodigde veertig superlicentiepunten zou zitten, maar een fout op de website van IndyCar gooide roet in het eten. Cadillac laat daarom Herta ook in São Paulo VT1 rijden, zodat de coureur alsnog zijn superlicentie kan halen.

Colton Herta reed al in Mexico de eerste vrije training. Cadillac dacht dat de Amerikaan na deze sessie genoeg punten zou hebben om zijn superlicentie te behalen. Alleen met deze licentie op zak mogen coureurs deelnemen aan de Formule 1. Door een fout op de website van IndyCar bleek Herta echter ook na de vrije training in Mexico nog niet de benodigde veertig punten te hebben verzameld. Op de website stond namelijk dat de Amerikaan zesde was geworden in het IndyCar-klassement van 2025 in plaats van zevende. Hierdoor waren er twee extra superlicentiepunten verkeerd berekend.

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Op dit moment staat de reservecoureur van Cadillac op 39 punten. Het team heeft daarom besloten Herta ook de eerste vrije training van de GP São Paulo te laten rijden. Zodra een coureur 24 rondes in een vrije training heeft gereden, krijgt hij namelijk een superlicentiepunt. De vraag is echter nog of dat bij Cadillac gaat lukken; de renstal kampt de laatste tijd met betrouwbaarheidsproblemen. Tijdens de GP Mexico kwam Valtteri Bottas nog hard in de barrières terecht nadat de voorwielophanging aan de linkerkant het ineens begaf.

Herta zegt zelf uit te kijken naar zijn volgende vrije training. “Interlagos is zo’n iconisch, historisch circuit, en het zal een geweldige ervaring zijn om daar in een F1-auto te rijden”, vertelt hij in de vooruitblik van Cadillac. “Mijn doel voor vrijdagochtend in Brazilië is hetzelfde: het rijplan foutloos uitvoeren, Checo en de ingenieurs de best mogelijke afstemmingsgegevens geven om hun weekend mee te beginnen, en verder bouwen op de vooruitgang die ik in de auto heb geboekt.”

Valtteri Bottas

De pogingen vanuit Cadillac om Herta zijn superlicentie te laten behalen zijn naar verluidt niet voor niets. De Amerikaan zou de voornaamste kandidaat zijn om Valtteri Bottas in 2027 als coureur voor het team te vervangen. Eerder wuifde de Finse coureur zelf de geruchten nog weg: “Dat is de situatie: er zijn geruchten. Ik heb er verder niets over te melden. We zullen het uiteindelijk wel zien.”

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