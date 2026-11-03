Haas heeft Esteban Ocon definitief op straat gezet. De Amerikaanse renstal bevestigde dinsdag dat de Fransman dit seizoen niet meer in actie komt. F2-talent en Ferrari-junior Rafael Câmara zal hem tijdens de eerstvolgende GP van São Paulo vervangen. De Braziliaan had al een contract voor 2027, maar komt nu dus vervroegd in actie. Ocon werd tijdens de voorbije GP van Mexico al aan de kant gezet na een vermeend opstootje in de Haas-garage.

Ocon in Mexico-Stad al vervangen door reservecoureur Ryo Hirakawa, die bij zijn eerste optreden voor Haas direct een punt scoorde met de tiende plaats. Vanwege verplichtingen in het World Endurance Championship kan Hirakawa komend weekend echter niet opnieuw invallen. Daardoor krijgt Câmara de kans om zijn debuut te maken, en wel voor eigen publiek. De Braziliaan heeft al een indrukwekkend palmares opgebouwd met titels in het Formula Regional European Championship en de Formule 3. Ook maakte hij afgelopen augustus tijdens een test in een oudere Haas indruk.

Weloverwogen beslissing

Teambaas Ayao Komatsu bevestigde dat Ocon definitief aan de kant wordt geschoven voor de rest van het seizoen. “We hebben Esteban Ocon laten weten dat hij dit seizoen niet meer in een racestoeltje bij het Haas zal plaatsnemen”, aldus de Japanner. “Dergelijke beslissingen worden nooit lichtvaardig genomen – dat gold voor de situatie in Mexico-Stad, en dat geldt nu opnieuw. We zijn ervan overtuigd dat dit in het belang is van de toekomst van het team.” Over de gesprekken met Ocon wilde Komatsu verder niet uitweiden. “De gesprekken die tussen het team en Esteban hebben plaatsgevonden, blijven een interne aangelegenheid; we respecteren het vertrouwelijke karakter van dergelijke besloten kwesties.”

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Câmara komt in São Paulo naast Oliver Bearman te staan, eveneens een coureur uit de opleidingsschool van Ferrari. Komatsu is ervan overtuigd dat de Braziliaan klaar is voor de volgende stap, mede dankzij zijn eerdere testwerkzaamheden voor Haas. “Met het oog op de toekomst hebben we gekozen voor Rafael Câmara als teamgenoot van Ollie Bearman tijdens de GP van São Paulo. Omdat ‘Rafa’ in augustus tijdens zijn TPC-test uitstekend presteerde, kennen we zijn kwaliteiten. We kijken ernaar uit hem dit weekend in het team te verwelkomen en hem te begeleiden bij zijn F1-debuut in Brazilië.”

In Mexico gaf Haas geen concrete reden voor de beslissing om Ocon vanaf de derde vrije training te schorsen. Wel bevestigde het team dat de afwezigheid van Ocon niets met ziekte te maken had. De plotselinge wissel leidde tot veel speculatie over de situatie achter de schermen bij Haas. Volgens berichtgeving van L’Équipe zou hij vrijdag betrokken zijn geraakt bij een conflict met Komatsu, waarbij het zelfs tot een fysieke confrontatie zou zijn gekomen. “Hoewel ik bevestig dat er een discussie heeft plaatsgevonden, verwerp ik alle berichten of beweringen dat er sprake zou zijn geweest van enige vorm van fysiek geweld om meningsverschillen op te lossen”, schreef Ocon op sociale media. Op het ontslag van Haas heeft hij nog niet gereageerd.

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