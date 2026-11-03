De jongste wereldkampioen ooit. Kimi Antonelli (20) zet in Mexico in zijn tweede seizoen op het hoogste niveau de eerste kroon op zijn werk. En – bijzonder – iedereen gunt hem het succes, inclusief zijn concurrenten. Oftewel: geweldig op de baan, geliefd ernaast.

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