George Russell heeft na de GP van Mexico een persoonlijk bericht gedeeld met zijn fans. De Mercedes-coureur ontbrak na afloop bij de verplichte persmomenten, maar liet via sociale media alsnog van zich horen. Daarin blikte hij terug op een teleurstellend seizoen waarin de titel door zijn vingers glipte en teamgenoot Kimi Antonelli overtuigend kampioen werd. “2026 was simpelweg niet mijn jaar”, concludeerde de Brit somber.

Russell begon het seizoen als een van de grote favorieten en kende met overwinningen in Australië en de sprintrace in China een sterke start. In Japan nam Antonelli echter de leiding in het kampioenschap over, waarna de Italiaan zijn voorsprong verder uitbouwde. Een indrukwekkende zegereeks van de Italiaan deed Russell feitelijk al vroeg de das om. Zelf erkende hij dat het een zwaar jaar is geweest. “Dit voelt als een passend moment om vanuit het hart te spreken”, begon de Brit zijn boodschap. “Dit seizoen begon precies zoals ik had gehoopt, maar al snel liep het mis door een gebrek aan geluk en tegenvallende prestaties. Het is het eerste seizoen in mijn carrière waarin ik meer slechte dan goede dagen heb gekend.”

‘Antonelli heeft titel dubbel en dwars verdiend’

“Was het zwaar om hiermee om te gaan? Ja, enorm”, gaf Russell eerlijk toe. “Was het lastig om mezelf elke week weer in het zadel te hijsen? Ja, absoluut. Ik weet in ieder geval dat ik alles heb gegeven, maar 2026 was simpelweg niet mijn jaar.” Ondanks de teleurstelling had hij ook lovende woorden voor zijn teamgenoot. “Ik wil Kimi (Antonelli, red.) oprecht feliciteren met een werkelijk fantastisch seizoen. Je hebt het kampioenschap dubbel en dwars verdiend.”

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Ook bedankte hij het team voor de prestaties van de auto en krachtbron. “Dank aan het team voor het leveren van de beste auto en krachtbron van dit seizoen; het is inspirerend om te zien hoe iedereen na vier zware jaren de krachten heeft gebundeld om Mercedes terug naar de top te brengen.” Russell belooft zich de komende races en in het volgende seizoen opnieuw volledig in te zetten om zijn oude niveau terug te vinden. “Ik kan alleen beloven dat ik de rest van dit seizoen, en ook in het volgende seizoen, alles op alles zal zetten om het prestatieniveau terug te vinden dat ik het grootste deel van mijn carrière heb laten zien. Hopelijk keert het geluk ook weer een beetje terug aan mijn zijde.”

Mercedes heeft inmiddels gereageerd op het bericht van Russell: “Kop op, George”, schreef het team. “Je hebt werkelijk alles gegeven en ons talloze keren trots gemaakt. We winnen samen, we verliezen samen, en we blijven samen vechten. Altijd.”



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