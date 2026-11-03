Bernie Ecclestone weet zeker dat Kimi Antonelli in de voetsporen zal treden van Max Verstappen. De kersverse wereldkampioen geldt als één van de grootste talenten van zijn generatie en heeft – net als Verstappen – stormenderhand de Formule 1 veroverd. Op zijn twintigste mag Antonelli zich al een titelhouder noemen. Juist omdat de Italiaan nog zo’n lange carrière voor zich heeft, gaat Ecclestone ervan uit dat hij nog menig record zal breken in de sport.

“Er zijn twee mensen van wie ik ooit hoopte dat ze het kampioenschap zouden winnen: de een is Max (Verstappen, red.), de ander is hij (Antonelli, red.)”, liet de voormalig F1 Supremo weten. “Ondanks dat ik hem niet zo goed ken als Max, denk ik dat hij een tweede Max zal worden. Hij beschikt over alles wat Max ook heeft; hij wil winnen, en hij zal winnen – wat er ook gebeurt. Net als Max stapt hij in de auto met één doel: de race winnen.”

Verschil in opvoeding

Toch ziet Ecclestone ook belangrijke verschillen tussen Antonelli en Verstappen. De Nederlander genoot een strikte opvoeding op de racebaan; vader Jos Verstappen onderwierp hem aan zware trainingen. Marco Antonelli koos voor een ander aanpak en vertrouwde zijn zoon toe aan het opleidingsprogramma van Mercedes. “In zijn kindertijd was de vader van Max nogal streng voor hem, maar daarmee zette hij hem wel op het goede spoor. De vader van Kimi lijkt juist het tegenovergestelde te doen; hij heeft met hem mee en probeert hem vooral rustig te houden.”

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Ook die aanpak wierp in 2026 zijn vruchten af. Naarmate het kampioenschap naderde voor Antonelli, hield hij het hoofd opvallend koel en kon hij – anders dan in zijn debuutseizoen – goed omgaan met de druk van een titelstrijd. Ecclestone weet zeker dat de jonge Italiaan zich echter nog verder kan, en zal ontwikkelen. “Het beste moet zeker nog komen”, bevestigde hij tegenover RN365. “Ik denk dat we versteld zullen staan ​​van hoe goed hij uiteindelijk zal zijn. Let maar op: over twee à drie jaar is hij uitgegroeid tot een tweede Max.”

Antonelli breekt alle records

“Hij moet nog wat lastige momenten doormaken om de scherpe kantjes eraf te slijpen – en daarna moet de rest echt op zijn hoede zijn”, voorspelde de 96-jarige Brit. Gevraagd hoe dat proces eruitziet, wees hij opnieuw naar Verstappen. “Het beste wat je kunt doen, is een groot deel van de aanpak van Max’ vader overnemen en hem laten inzien dat het leven niet zo eenvoudig is”, antwoordde hij. “Je moet zowel de slechte als de goede momenten accepteren, en ervoor zorgen dat die slechte momenten zich niet herhalen.”

Volgens Ecclestone heeft Antonelli echter nog genoeg tijd om in zijn rol als wereldkampioen te groeien. “Antonelli is net uit zijn tienerjaren, dus het zal nog even duren voordat hij volledig is uitgegroeid en hij de schoen van een wereldkampioen echt past”, besloot hij. “Maar omdat hij zo jong is, kan hij ook gemakkelijk alle records breken En voor iemand die zo jong is, zou hij met gemak alle records kunnen breken, absoluut.”

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