De GP van São Paulo staat voor de deur! Kimi Antonelli heeft weliswaar tijdens het vorige raceweekend in Mexico de wereldtitel veroverd, maar het F1-seizoen zit er nog niet op. De laatste halte van het Amerikaanse drieluik is São Paulo, waar het historische circuit van Interlagos op de coureurs wacht. Het belooft een spectaculaire editie te worden, want het lijkt erop dat de Formule 1 eindelijk een echte regenrace tegemoetgaat. Lees hier het weerbericht voor de GP van São Paulo!

In het hele Formule 1-seizoen hebben Max Verstappen en consorten nog niet in de regen geracet. Vooral in de tweede seizoenshelft kregen de coureurs juist te maken met hittewaarschuwingen. Tijdens de aanstaande GP van São Paulo lijkt daar verandering in te komen. Volgens de laatste berichten komt het komend weekend met bakken uit de hemel in Interlagos. Dat biedt kansen voor regenmeester Verstappen, die achter wereldkampioen Antonelli de tweede plaats bezet in het kampioenschap.

Weerbericht GP São Paulo

Op vrijdag staan de eerste vrije trainingen op het programma. Tijdens deze openingsdag op het Autódromo José Carlos Pace – zoals het circuit officieel heet – moeten de coureurs al rekening houden met de eerste buien. De kans op neerslag wordt geschat op zo’n 65 procent. ’s Middags loopt de temperatuur op tot maximaal 23 graden Celsius, al blijft het de hele dag bewolkt boven het asfalt.

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Daarna wacht de Formule 1 een druilerig weekend, met veel bewolking en de nodige regen. Op zaterdag wordt het iets warmer, met een maximumtemperatuur van 29 graden, maar er wordt ook gewaarschuwd voor plaatselijke onweersbuien. Tijdens de kwalificatie moeten de coureurs rekening houden met noodweer; de kans op regen bedraagt maar liefst 95 procent. Op zondag daalt de temperatuur naar 18 graden Celsius en blijft het bewolkt. Ook tijdens de race is de kans op een bui groot, met een neerslagkans van 90 procent.

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