De Formule 1 reist begin november af naar Brazilië voor de GP van São Paulo. Het is de laatste halte in het Amerikaanse drieluik, na eerdere stops in de Verenigde Staten en Mexico. Het Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als Interlagos, geldt als een klassieker op de F1-kalender; de afgelopen jaren stond het circuit garant voor spektakel. Bekijk hieronder het tijdschema voor de GP van São Paulo, inclusief Nederlandse tijden.

De GP van São Paulo vindt plaats van vrijdag 6 tot en met zondag 8 november. Het circuit in de wijk Interlagos in São Paulo is 4,309 kilometer lang en telt vijftien bochten. De baan staat bekend om de hoogteverschillen en de lange rechte stukken, wat vaak zorgt voor interessante strategische keuzes. Daarbij heeft het weer vaak een belangrijke rol gespeeld. Denk aan de indrukwekkende inhaalrace van Max Verstappen in 2024; onder regenachtige omstandigheden reed hij zich knap naar voren, om uiteindelijk als eerste over de finish te komen.

Lees alles over de GP van São Paulo: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

Tijdschema GP São Paulo

Vrijdag 6 november 2026

Eerste vrije training: 16.30 – 17.30 uur

Tweede vrije training: 20.00 – 21.00 uur

Zaterdag 7 november 2026

Derde vrije training: 15.30 – 16.30 uur

Kwalificatie: 19.00 – 20.00 uur

Zondag 8 november 2026

Race: 18.00 – 20.00 uur

Lees hier alles over de GP São Paulo

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