Max Verstappen verschijnt tijdens de aankomende GP van São Paulo met een speciale helm aan de start. De Nederlander verruilt zijn gebruikelijke ontwerp voor een Braziliaanse kleurstelling. Verstappen heeft een bijzondere band met São Paulo en de gelijknamige Grand Prix. Niet alleen is zijn schoonfamilie van Braziliaanse komaf, ook heeft hij in het verleden enkele spectaculaire zeges geboekt op Interlagos.

De nieuwe helm van Verstappen is nog altijd overwegend wit, maar is voor de gelegenheid voorzien van groene en gele tinten. Het kleurrijke design, dat bestaat uit grove penseelstreken, verwijst uiteraard naar de Braziliaanse vlag. “Tijd voor een beetje samba in São Paulo”, schreef de Nederlander op sociale media.

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Verstappen jaagt in São Paulo op zijn vierde Grand Prix-zege van het jaar. Na eerdere overwinningen in Maleisië, Singapore én Mexico is hij opgeklommen naar de tweede plaats in het kampioenschap. De wereldtitel is al vergeven aan Kimi Antonelli, maar dat weerhoudt Verstappen er niet van om te blijven strijden voor dagsucces. Bovendien ligt het circuit van Interlagos hem uitstekend. De oud-kampioen won er al drie keer. Zijn laatste overwinning, in 2024, ging de boeken in als een van de beste races uit zijn carrière. Ondanks hevige onweersbuien knokte Verstappen zich destijds vanaf de zeventiende startplaats naar de overwinning.

A good look at the São Paulo helmet for this year 👀



Scale models up at https://t.co/YOb1xmkpur pic.twitter.com/pj4a7WCCPK — Max Verstappen (@VerstappenCOM) November 3, 2026

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