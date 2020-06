Emotioneel betoog Hamilton: ‘Racisme niet erger geworden maar wordt nu gefilmd’

Hij is een groot fan van het land Amerika, is er vaak en volgt de sociale onrust die er in het land speelt dan ook op de voet. Lewis Hamilton is nooit bang zijn mond open te doen, of het nou over het milieu, bosbranden of zeehondjes gaat. Maar als het racisme betreft, wordt de zevenvoudig wereldkampioen echt giftig.

Naar aanleiding van de eerste dagen vol rellen in de Verenigde Staten riep Lewis Hamilton afgelopen weekend zijn collega’s al op om van zich te laten horen. En dat deden enkelen meteen, onder meer Daniel Ricciardo, Charles Leclerc en George Russell beschreven op sociale media hun ongemak ‘iets te vinden’ van de rellen in Amerika. Daar is grote sociale onrust ontstaan nadat de gewelddadige dood vorige week van George Floyd door toedoen van een agent.

Emotioneel betoog

Vanavond doet Lewis Hamilton nog een keer van zich horen op Instagram in een misschien nog wel feller betoog dan afgelopen weekend:

“De afgelopen weken waren duister, ik heb mijn emoties niet onder controle weten te houden. Ik heb heel veel boosheid, verdriet en ongeloof gevoeld door wat ik allemaal gezien heb. Ik ben bevangen door het brute gebrek aan respect voor het leven van onze mensen.

Het onrecht waar onze broeders en zusters over de hele wereld aan blootgesteld worden, keer op keer. Het is walgelijk en het moet stoppen. Zoveel mensen lijken verrast, maar voor ons is het helaas niet zo verrassend. Zij die zwart, bruin of iets daartussen zijn, zien het elke dag.

We horen niet te voelen alsof we ‘schuldig’ geboren worden, alsof we er niet bij horen of te moeten vrezen voor ons leven. Will Smith had de beste omschrijving: het is niet erger geworden met racisme, het wordt nu alleen gefilmd. Nu de hele wereld beschikt over goede camera’s, is dit probleem alleen zichtbaarder dan ooit.

Het probleem met die rellen, onrust en de roep om rechtvaardig en gelijkheid is dat de macht uiteindelijk wel in actie moet komen. Maar eigenlijk is het dan al veel te laat. Er waren honderdduizenden klachten en brandende gebouwen voor nodig om officials te bewegen tot de arrestatie van Derek Chauvin (gearresteerde agent voor de dood van Floyd, red.).

En dat is is triest. Helaas is Amerika niet de enige plek waar er racisme is, we blijven falen als mensen als we daar niet tegen optreden. Zit alsjeblieft niet stil in een hoekje, het maakt niet uit welke kleur je hebt. #BlackLivesMatter.”

