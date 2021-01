Ex-F1-coureur en F2-teambaas Adrián Campos overleden

Voormalig Formule 1-coureur en Formule 2-teambaas Adrián Campos is op zestigjarige leeftijd overleden. Campos reed zestien Grands Prix en runde later teams in verschillende opstapklassen.

De Spanjaard was de laatste jaren ook vooral bekend als teameigenaar en teambaas, die coureurs als Fernando Alonso, Marc Gené en Lucas di Grassi onder zijn hoede had in verschillende juniorklassen.

Campos’ teams kwamen onder meer uit in de Formule Renault-voorloper Formule Nissan, de GP3, GP2, Formule 3, Formule 2 en het voormalige WTCC en daarna WTCR.

Zijn laatste grote succes boekte Campos in 2008 in de GP2, toen Di Grassi, Vitaly Petrov en Ben Hanley het teamklassement wonnen voor de renstal die daarna werd overgenomen door Barwa-Addax.

Campos zelf richtte zijn vizier toen al enige tijd op de Formule 1. Hij was één van de oprichters van wat het HRT team zou worden, maar was daar niet meer bij betrokken toen het in 2010 de Formule 1 betrad.

Als coureur had Campos de Formule 1 decennia eerder wel gehaald: in 1987 en 1988 reed hij zestien Grands Prix voor Minardi. Twee keer haalde hij de finish, met een veertiende plek als beste resultaat.