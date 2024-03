De investering van Red Bull in het voormalige Minardi-team heeft zowel de verwachtingen als de verplichtingen overtroffen, zegt Paul Stoddart. Hij was van 2001 tot eind 2005 eigenaar van het huidige Visa RB. Daarna verkocht hij het team aan Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. “De deal werd gesloten met een handdruk.”

Het team van Stoddart kreeg na de overname een andere naam: Scuderia Toro Rosso. Het team gold (en geldt) als opleidingsteam voor Red Bull Racing. Onder andere Max Verstappen maakte bij Toro Rosso zijn F1-debuut. Met de laatste naamswijziging (van AlphaTauri naar Visa Cash App RB) staat het team meer dan voorheen op eigen benen. Dit seizoen komen Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda voor het team uit.

“Toen ik het team eind 2005 verkocht, had ik tijdens de onderhandelingen twee voorwaarden”, vertelt Stoddart aan de podcast Speedcafe. “Het team moest in Faenza blijven. En er moest goed voor het personeel gezorgd worden. Als je iemand kwijt wilde, betaalde je ze netjes uit. En eerlijk, er was een contract, maar de deal werd gesloten met een handdruk. Dietrich voldeed niet alleen aan de verplichtingen, hij overtrof de verwachtingen. Nu hebben ze iets van 700 mensen in dienst.”

‘Ik ben meer dan trots’

Hoewel de Australiër niet langer verbonden is aan het team, heeft Stoddart contact gehouden met een aantal van zijn voormalige medewerkers. Hij is trots op de rol die hij heeft gespeeld bij het op de grid houden van een team dat in 1985 werd opgericht.

Stoddart, op de foto boven met Niki Lauda en Jackie Stewart: “Ik ben meer dan trots. Maar dat heeft te maken met aan wie ik het verkocht heb. Aan Dietrich Mateschitz, iemand die altijd goed voor het team zou zorgen. Dat heeft hij gedaan. Helaas is hij overleden. Ik mis hem echt.”

