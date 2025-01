Racing Bulls-CEO Peter Bayer snapt niks van de commotie over de samenwerking tussen zijn eigen team en Red Bull. Volgens de Oostenrijker is het duidelijk te zien dat de Racing Bulls-bolide zeker ‘geen kopie’ is van de Red Bull-auto.

De samenwerking tussen Red Bull en zusterteam Racing Bulls heeft de afgelopen jaren wel vaker onder een vergrootglas gelegen. McLaren-CEO Zak Brown was de voornaamste criticaster en waarschuwde dat de samenwerking wel eens een oneerlijk voordeel kon opleveren voor beide teams.

Volgens Racing Bulls, dat vorig jaar onder de naam Visa RB racete, is de kritiek gebaseerd op niets. Racing Bulls-CEO Peter Bayer is zelfs van mening dat andere teams nog nauwer met hun klantenteam samenwerken. “Ik weet zeker dat Ferrari en Haas meer samenwerken dan Red Bull en wij”, aldus Bayer tegen PlanetF1. “Ik erger me niet zoveel aan dit soort dingen, want ik weet door mijn tijd bij de FIA wel hoe deze teams werken. Het is een harde wereld.”

Geen kopie

De CEO vertelt hoe de kritiek onderdeel is van het spel binnen de Formule 1. “Maar als je een stap terug doet en luistert naar onze coureurs en ingenieurs, dan zie je dat onze auto anders is”, vervolgt Bayer. “Het is geen kopie. Anders zouden we niet staan waar we staan.” Racing Bulls, onder de naam Visa RB, werd in 2024 achtste in het constructeurskampioenschap.

