Volgens oud-coureur en F1-analist Jacques Villeneuve heeft de interesse van Mercedes-teambaas Toto Wolff in Max Verstappen een geheel andere achtergrond dan de meeste mensen denken. De Canadees vermoedt dat de Oostenrijker vooral wordt gedreven door rancune richting Red Bull en collega-teambaas Cjristian Horner. “De enige reden waarom hij het idee zou overwegen is om Red Bull te irriteren”, stelt Villeneuve.

Mercedes is op zoek naar een opvolger voor Lewis Hamilton, die na dit seizoen naar Ferrari vertrekt. Bij Red Bull zorgt een machtsstrijd achter de schermen en de aanklacht tegen Horner vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag voor veel onrust en verstoorde verhoudingen. Tegen die achtergrond zou ook Verstappen openstaan voor een vertrek bij het team.

‘Het is een puinhoop bij Red Bull’

Jacques Villeneuve vermoedt echter dat de omstreden ontknoping van het WK in 2021, toen Verstappen in de laatste race van het seizoen zijn eerste wereldtitel won ten koste van Hamilton, nog altijd een open wond is bij Wolff. En dus zou een transfer van Verstappen vooral een manier zijn ‘om Red Bull terug te pakken’.

De immer uitgesproken Villeneuve constateert verder dat het bij Red Bull een chaos is achter de schermen, zo vertelt hij tegen het Britse Express. “Er zijn op dit moment veel persoonlijke vetes, zowel binnen als buiten het team. Het is een puinhoop. Max wint omdat hij een geweldige auto heeft en Red Bull wint omdat ze een geweldige coureur hebben. Maar hij is niet de enige geweldige coureur die bestaat. Zet Fernando Alonso in die auto en hij zou ook winnen.”

Villeneuve vermoedt dat Max Verstappen ook bij Mercedes of Ferrari het verschil zou kunnen maken. “Maar dat weten we pas als hij die stap zet. Op dit moment verslaat hij Sergio Pérez en dat maakt hem geweldig. Maar we weten niet hoe goed Pérez echt is. We weten alleen dat hij niet zo goed is als Verstappen.”

