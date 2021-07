De Argentijnse ex-Formule 1-coureur Carlos Reutemann is op 79-jarige leeftijd overleden. Reutemann was in de jaren zeventig en tachtig een grote naam in de Formule 1 en won twaalf Grands Prix.

Reutemann reed in een elf jaar spannende Formule 1-carrière 146 Grands Prix, waarvan hij er twaalf won. Zijn eerste zege pakte hij in 1974 in Zuid-Afrika voor Brabham, het team waarvoor hij in 1972 ook in de koningsklasse debuteerde. Hij reed in de Formule 1 verder voor Ferrari (van 1976 t/m 1978), Team Lotus en Williams.

Reutemann finishte drie keer als derde in het kampioenschap: in 1975 met Brabham, in 1978 met Ferrari én in 1980 met Williams. Zijn beste seizoen beleefde Reutemann in 1981, toen hij vice-kampioen werd. Het jaar erop ging hij, al na twee races, met pensioen als Formule 1-coureur.

(tekst loopt door onder de foto)

Carlos Reutemann met Williams-eigenaar en -teambaas Frank Williams.

Politieke loopbaan

‘Lole’, zoals zijn bijnaam luidde, had daarna een kortstondig rallyavontuur, met deelname aan de WRC-rally van Argentinië voor Peugeot in 1985. Daarna ging hij in zijn thuisland de politiek in. Begin jaren negentig én begin tweeduizend was hij gouverneur van de provincie Santa Fe. Sinds 2003 zat hij in de Argentijnse senaat.

In 2003 werd Reutemann ook gevraagd zich in de Argentijnse presidentsrace te mengen, maar dat liet de ex-coureur aan zich voorbijgaan. Eind 2004 reed hij op 62-jarige leeftijd overigens nog een keer met een Ferrari Formule 1-auto op Fiorano. In 2017 werd er leverkanker bij hem vastgesteld. Voor zijn overlijden was Reutemann al geruime tijd ziek.