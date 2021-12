Aan de vooravond van één van de meest spannende seizoensfinales ooit maakt de organisatie van de Grand Prix van Abu Dhabi bekend dat het ook de komende tien jaar de slotrace van het seizoen zal houden.

De race op het Yas Marina Circuit maakt sinds 2009 deel uit van de kalender en fungeert sinds 2014 als de traditionele afsluiter van het Formule 1-seizoen. Vooral voor dat laatste wordt er diep in de buidel getast door de organisatie. In 2010, 2014 en 2016 was het havencircuit al de plaats van handeling voor de beslissing in het kampioenschap. Daar komt dit jaar met de verhitte strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton dus een nieuw hoofdstuk bij.

“We zijn echt verheugd dat we kunnen bevestigen dat we in Abu Dhabi zullen blijven racen, de nieuwe overeenkomst loopt tot 2030. We kijken enorm uit naar de finale dit weekend, er zal weer geschiedenis geschreven worden”, meldt F1-baas Stefano Domenicali tevreden.

“De promotor zorgt hier altijd voor een mooie show voor de seizoensafsluiter, tel daar de wijzigingen aan het circuit bij op die het racen beter zouden maken en we zijn erg blij hier nog lang te komen.” Het circuit is in de afgelopen maanden onder handen genomen door Jarno Zaffelli, de architect die onder meer verantwoordelijk was voor de update van Zandvoort.

