De FIA heeft de coureurs voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi erop gewezen dat er straffen kunnen volgen bij onsportief gedrag. Daarmee lijkt het bestuursorgaan van de Formule 1 alvast te waarschuwen voor het doemscenario: een crash tussen titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

In de event notes van de FIA, die elk weekend weer verschijnen, staan de gebruikelijke aantekeningen over het naleven van de regels en eventuele track limits. Voor de Grand Prix van Abu Dhabi heeft wedstrijdleider Michael Masi ook nog eens regels aangestipt die te maken hebben met onsportief gedrag.

Gevreesd wordt namelijk voor het doemscenario dat Verstappen en Hamilton, die op gelijke hoogte staan, crashen op het Yas Marina Circuit. Als zij daarbij allebei uitvallen, dan is Verstappen kampioen omdat hij dit seizoen meer zeges heeft gepakt: negen tegen acht. Om alvast op dit scenario vooruit te lopen heeft de FIA in de event notes voor Abu Dhabi ook nog eens een paar regels onder de aandacht gebracht. Zo legt het de nadruk op artikel 12.2.1.I van het sportief reglement. Daarin staat dat elke inbreuk op de beginselen van een eerlijke competitie, onsportief gedrag of het beïnvloeden van het resultaat op onethische wijze een overtreding van de reglementen is. Ook artikel 12.4.5 van het sportief reglement wordt aangestipt. De FIA laat daarmee weten dat zij de bevoegdheid hebben om een coureur punten te ontnemen of een schorsing kunnen uitdelen. Deze regels zijn normaliter niet te vinden in de event notes.

Eerder riep oud-Formule 1-coureur Damon Hill de FIA al op om duidelijkheid te verschaffen in het scenario dat Verstappen en Hamilton met elkaar in botsing komen. “We hebben in 1997 gezien dat alle punten van Michael Schumacher afgepakt werden”, zei Hill, doelend op de race in Jerez, waar Jacques Villeneuve uiteindelijk wereldkampioen zou worden. Schumacher stuurde opzettelijk in op de Canadees en werd dat seizoen gediskwalificeerd. “De FIA zou de teams en coureurs vooraf duidelijk moeten maken wat zij waarschijnlijk gaan doen als er een botsing plaatsvindt. Pakken ze dan punten af? Wat wordt de straf?”, aldus de wereldkampioen van 1996.