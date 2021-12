Na 21 spannende races komt deze week het Formule 1-seizoen 2021 ten einde. De zon gaat onder in Abu Dhabi, waar Lewis Hamilton en Max Verstappen op het licht aangepaste Yas Marina Circuit strijden om de felbegeerde titel.

Het Yas Marina Circuit is de afgelopen jaren het toneel geweest van de laatste race van het seizoen. Veel spektakel leverde het vaak niet op, ook omdat er meestal niet meer zoveel op het spel stond. Dat is dit seizoen anders, net als het circuit zelf. De organisatie van de Grand Prix heeft hard gewerkt aan twee aanpassingen aan het circuit: bocht 5, 6 en 7, een krappe chicane en hairpin, zijn nu tot één hairpin verworden. Verder is een andere krappe bochtencombinatie, bocht 11, 12 en 13, in een flauwe bocht naar links veranderd. Het zou inhalen makkelijker moeten maken en de actie op het circuit wat vergroten.

Of dat dit seizoen nodig was, is nog maar de vraag. Max Verstappen jaagt in Abu Dhabi op zijn allereerste Formule 1-titel, Lewis Hamilton hoopt na een sterke tweede seizoenshelft de achtste bij te schrijven aan het toch al indrukwekkende lijstje. Het Hollywoodscenario helpt daarbij voor de spanning: beide coureurs hebben evenveel punten. Daardoor is het een stuk makkelijker rekenen wie er kampioen wordt: als ze allebei in de punten eindigen, dan is degene die voor de ander eindigt kampioen. Pakken ze allebei onverhoopt géén punten, dan is Verstappen kampioen omdat hij dit seizoen meer zeges heeft gepakt; negen ten opzichte van acht.

Tijdschema GP Abu Dhabi (Nederlandse tijd):

Vrijdag 10 december

Vrije Training 1: 10:30 uur – 11:30 uur

Vrije Training 2: 14:00 uur – 15:00 uur

Zaterdag 11 december

Vrije Training 3: 11:00 uur – 12:00 uur

Kwalificatie: 14:00 uur – 15:00 uur

Zondag 12 december

Race: 14:00 uur – 16:00 uur