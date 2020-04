F1 houdt hoop op 18 of 19 races: ‘Beginnen in juli met meerdere triple headers’

F1-topman Ross Brawn houdt nog altijd goede hoop op een volwaardig seizoen Formule 1 van 18 á 19 races, het seizoen 2020 zou dan in juli in Europa moeten beginnen. Brawn houdt ernstig rekening met de mogelijkheid om dat achter gesloten deuren te doen. “Wij zijn in staat dat in een afgesloten omgeving te doen.”

Daarmee bedoelt Brawn dat al het personeel met chartervluchten wordt ingevlogen en via een gesloten kanaal naar het circuit te wordt gebracht. “Iedereen zal dan worden getest zodat er geen enkel risico is voor iedereen”, aldus Brawn tegen Sky Sports. Met zijn ligging naast een vliegtuig lijkt Paul Ricard, de eerstvolgende GP die nu nog voor eind juni op de kalender staat, de uitgelezen mogelijkheid voor zo’n verhuizing.

“We kijken naar een organisatorische structuur die ons de vroegst mogelijke start zou kunnen bieden. Maar er moet ook de mogelijkheid zijn om daarna door te gaan. Het heeft weinig zin om te beginnen en dan weer voor enige tijd te stoppen”, zegt Brawn die het vooral voor de fans stelt te willen doen. “We moeten de sport levend houden en dit is de kans om iedereen thuis van entertainment te voorzien.”

Brawn denkt voor het seizoen 2020, net als Liberty Media-baas Chase Carey in maart al zei, aan een kalender van 18 á 19 races. “Als we begin juli zouden kunnen starten met het seizoen zijn 19 races mogelijk, al wordt het dan wel heel zwaar. Drie races op rij, een weekend vrij, drie races op rij, weekend vrij. We hebben naar alle logistiek gekeken en dan is het mogelijk. We kijken ook naar de mogelijkheden om in januari door te gaan, dat geeft alleen wel weer extra complicaties.”

Afgezien van geen enkele race krijgt de de fan in het ergste geval een ultrakort seizoen voorgeschoteld. “De statuten schrijven voor dat voor een seizoen minstens acht races nodig zijn, dan zouden we op zijn laatst in oktober moeten beginnen.” De aangepaste kalender zou daarnaast ook voor een primeur van tweedaagse raceweekenden kunnen zorgen. “Dat zou kunnen om het logistiek mogelijk te maken. Voor bijvoorbeeld China, het lijkt er op dat dat een tweedaagse GP gaat worden, mochten we kunnen racen dit jaar.”