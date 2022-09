De World Motor Sport Council (WMSC) van de internationale autosportfederatie FIA heeft de Formule 1-kalender voor 2023 goedgekeurd. Daaruit blijkt dat langdurige twijfelgevallen Monaco en België alsnog een plekje hebben gekregen. De Grand Prix van Nederland is op 27 augustus de eerste race na de zomerbreak.

Het seizoen wordt net als dit seizoen gestart in Bahrein, dat gebeurt met 5 maart vroeg in het jaar. Met steeds een week ertussen volgen dan Saudi-Arabië (19 maart), Australië (2 april) en China (16 april) Azerbeidzjan en Miami vormen op 30 april en 7 mei de eerste double header. Het seizoen zal twee triple headers tellen, de eerste is Imola (21 mei), Monaco (28 mei) en Spanje (4 juni). Na een week pauze wordt het gezelschap 18 juni in Montreal verwacht.

Oostenrijk en Groot-Brittanië zijn op 2 juli en 9 juli de volgende twee afspraken. De eerste helft van het seizoen wordt afgesloten met nóg een double-header: Hongarije (23 juli) en België (30 juli). Zandvoort is na de zomerbreak het toneel voor de hervatting, de Dutch Grand Prix staat voor 27 augustus ingepland. Een week later staat de Italiaanse Grand Prix op het programma (3 september).

Singapore en Japan vormen een Aziatische double header op 17 en 24 september. Na een week pauze volgt Qatar (8 oktober), het F1-gezelschap heeft dan een week de tijd om de batterijen op te laden voor de tweede triple header van het seizoen: Austin (22 oktober), Mexico (29 oktober) en Brazilië (5 november).

Het seizoen wordt afgesloten met nog één laatste double header: de GP van Las Vegas, deze wordt in het op zaterdag 18 november verreden. De seizoensapotheose is zoals gewoonlijk de laatste jaren in Abu Dhabi, een week later op 26 november.

De kalender voor 2023:

5 maart Bahrein

19 maart Saudi-Arabië

2 april Australië

16 april China

30 april Azerbeidzjan

7 mei Miami

21 mei Imola

28 mei Monaco

4 juni Spanje

18 juni Montreal

2 juli Oostenrijk

9 juli Groot-Brittanië

23 juli Hongarije

30 juli België

27 augustus Nederland

3 september Italië

17 september Singapore

24 september Japan

8 oktober Qatar

22 oktober Austin

29 oktober Mexico

5 november Brazilië

18 november Las Vegas

26 november Abu Dhabi