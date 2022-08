Formule 1-fans kunnen opgelucht ademhalen. De Grand Prix van België staat ook volgend jaar op de kalender. Eerder dit jaar ontbrak de race op Spa-Francorchamps nog op de voorlopige kalender, maar zondag kwam de bevestiging dat er ook in 2023 op het klassieke circuit geracet wordt.

Het is de laatste paar jaar dringen op de Formule 1-kalender. Dit jaar staan er 22 races (Rusland viel weg) op het programma, maar de Formule 1 wil volgend seizoen naar 24 races. Met een mogelijke terugkeer van China en Qatar en nieuwe races in Las Vegas en Zuid-Afrika, leken de dagen van België (en Frankrijk) geteld. Maar België is in ieder geval voor volgend seizoen gered. Het lijkt er op dat Zuid-Afrika de organisatie van een Formule 1-race op Kyalami nog niet rond krijgt en dus heeft Spa-Francorchamps een nieuw éénjarig contract gekregen.

Geen verrassing

Geheel onverwachts kwam de melding zondag niet. Al het hele weekend gonsde het in de Ardennen van de geruchten, gevoed door een veelbetekenende glimlach van F1-chef Stefano Domenicali toen het onderwerp Spa-Francorchamps vrijdagochtend tijdens een persconferentie ter sprake kwam. Zondag zei de Italiaan: “We hebben altijd gezegd dat de race deel uitmaakt van onze traditie en een zeer belangrijke plaats inneemt op onze kalender.”

Favoriete circuit

Max Verstappen, winnaar van de laatste tweede edities van de Belgische Grand Prix, is blij dat Spa-Francorchamps op de kalender blijft. “Het is mijn favoriete circuit op de kalender. Het is geweldig, vooral als de auto goed in elkaar zit, zoals zaterdag in de kwalificatie. Dan is het echt leuk om te rijden. Dus ja, als het aan mij ligt, hoop ik natuurlijk dat we hier nooit zullen stoppen. Het is uiteindelijk niet aan mij, maar ik ben erg blij dat het er nog is en dat het volgend jaar doorgaat.”