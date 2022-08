Formule 1-baas Stefano Domenicali vindt de kritiek dat de Formule 1 zich bij de keuzes voor de kalender enkel laat leiden door geld onterecht. De Italiaan stelt dat hij ‘niet de ziel van de Formule 1 verkoopt’.

De Formule 1-kalender is de afgelopen tijd flink uitgebreid met nieuwe races en daar komen volgend jaar nog de Grands Prix in Qatar, Las Vegas en mogelijk Zuid-Afrika bij. Vanwege de huidige regels mag de Formule 1-kalender niet meer dan 24 races tellen, waardoor ook enkele organisaties moeten vrezen voor het voortbestaan van hun Grand Prix.

Onder andere Frankrijk, Monaco en België staan op de wip en moeten hopen op een plek op de kalender. Tot ongenoegen van vele fans, die zien dat de Formule 1 naar omstreden landen als Saoedi-Arabië en Qatar afreist en daarbij bovendien strooit met lange contracten, zonder dat deze races zich bewezen hebben terwijl traditionele races moeten vrezen voor hun toekomst.

Formule 1-baas Stefano Domenicali verweert zich tegen deze kritiek. “Ik verkoop de ziel van de Formule 1 niet”, verdedigt Domenicali bij Sport Bild de expansie van de Formule 1. “Dat is een normale verandering. We stellen ons open voor de hele wereld.”

Dat het bij deze afwegingen ook om geld draait, ontkent Domenicali niet. “Geld is overal belangrijk. Voor ons ook”, benadrukt de Italiaan. “Maar we kijken er niet alleen naar, het hele pakket moet goed zijn. Als we alleen naar de bankrekening zouden kijken, zou de racekalender er beslist anders uitzien”, verzekert hij de fans.

De Duitse Formule 1-fans hoeven voorlopig niet te rekenen op de terugkeer van de Duitse Grand Prix. “Als ik niet bel, dan hoor of zie ik weinig”, geeft Domenicali maar aan dat er weinig vanuit Duitsland zelf gebeurt. Hij zou er zelf wel voor openstaan. “Ik zou graag zien dat deze race terugkeert.”