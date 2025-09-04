Hij is geen coureur of teamlid, maar reist toch het hele Formule 1-circus achterna. Bas van Bodegraven, is de man die van een hobby een levensmissie maakte en duizenden fans laat meegenieten van zijn avonturen. “Dit is het mooiste wat er is.”

In editie 13 van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreid interview met Bas van Bodegraven over zijn passie voor Formule 1, de #GoMax-fanclub en hoe de sport zijn leven heeft veranderd. Hieronder alvast een kleine passage uit het artikel.

Elf uur lang staat Bas van Bodegraven in de aanloop naar de Dutch GP bij de ingang van Circuit Zandvoort non-stop te streamen op zijn YouTube-kanaal. Elf uur! De verwachte colonne aan F1-teamtrucks blijft uit en er druppelt af en toe een eenzame trailer naar binnen. “Ik dacht: dit kijkt niemand. En toch bleven er duizenden mensen hangen. Ga die tijd maar eens vollullen”, lacht Van Bodegraven. Die dag groeit een spontane livestream uit tot een mini‑evenement.

‘Iedereen roept altijd: fijne vakantie’

Dit voorbeeld tekent de passie van Van Bodegraven en verklaart ook precies waarom zijn tienduizenden fans steeds terugkeren om zijn video’s te bekijken. Hij geeft je namelijk het gevoel dat je erbij bent. Daarnaast is hij de drijvende kracht achter de #GoMax-fanclub en Bas van Bodegraven Reizen, bekend van de campings voor de Nederlandse F1-fans. “Om van je hobby je beroep te maken, dat is het mooiste wat er is”, zegt hij trots tijdens een gesprek bij zijn camper.

Als een stel nomaden reizen Van Bodegraven en zijn vrouw Ingrid de Formule 1 in Europa achterna in de camper. Maanden zijn ze van huis en komen financieel rond door middel van sponsoren, ticketverkoop, spaargeld en de inkomsten rondom de vlogs. “Iedereen roept altijd ‘fijne vakantie’ als we vertrekken, maar dit is natuurlijk gewoon ons werk”, zegt Ingrid lachend.

De leden van de #GoMax-fanclub tijdens een race… (Foto’s: Bas van Bodegraven)

Lees het volledige interview met Bas van Bodegraven in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.