Hij stond er op, toen weer niet maar het Formule 1-circus stopt door de afgelasting van de Grand Prix van Singapore toch weer in Istanbul. De Grand Prix van Turkije wordt op 3 oktober verreden op het circuit Istanbul Park, dat zal met fans gebeuren.

Aankomende maandag gaan de eerste kaarten voor de Turkse Grand Prix namelijk in de verkoop. Een herkansing voor de fans, vorig jaar was de organisatie ook van zins om fans toe te laten. Dat ging op het laatste moment niet door wegens een snel oplopend aantal coronabesmettingen in het land.

“Na gesprekken met andere promotors hebben we er alle vertrouwen in dat we volgens onze strikte veiligheidsprotocollen naar Turkije kunnen reizen”, schreef de FOM vorige maand in een statement. “De Formule 1 zal dit seizoen blijven reizen met strikte veiligheidsmaatregelen, waardoor we dit seizoen veilig kunnen reizen. Hoeveel kaarten er dit jaar zullen worden verkocht Grand Prix van Turkije, is nog niet duidelijk.

In het coronaseizoen vierde de Turkse GP vorig jaar zijn terugkeer op de kalender, dat leek een eenmalige aangelegenheid te zijn. Maar toen recent de stekker uit de Grand Prix in Singapore werd getrokken, was de switch naar Istanbul snel gemaakt. Vorig jaar won Lewis Hamilton de race waarmee hij zijn zevende wereldtitel veroverde.

