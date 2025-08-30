Het is vrijdagochtend als fans in Zandvoort zich bezighouden met het programma van die dag. Ja, twee vrije trainingen, wat Porsches en de F1 Academy. Maar dat is niet waar zij het over hebben. Nee, het gaat over Kensington. Over Gerard Joling. Over 2 Unlimited en de Vengaboys (jeugdsentiment!). En over Mental Theo. Oftewel: het feestje in de avond. Verslaggever Gerard Bos nam een kijkje – participerende journalistiek, noemen ze dat met een mooie term.

Loading